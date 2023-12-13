Ученые Швеции объяснили, почему из-за стресса хочется в туалет

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ответить однозначно на вопрос о том, является ли стресс благоприятным или вредным для организма, затруднительно. Почему во время стресса возникает внезапное желание сходить в туалет? Учение Швеции объяснили, из-за чего так происходит.

Фото: openverse "Toilet warning sign" by James Nash (aka Cirrus) is licensed under CC BY-SA 2.0.

Стресс проходит через три основные стадии:

Общая реакция тревоги: возникает, когда человек осознает наличие угрозы.

возникает, когда человек осознает наличие угрозы. Стадия активации организма: организм адаптируется к стрессовым воздействиям.

организм адаптируется к стрессовым воздействиям. Истощение: наступает, если стресс длится долго.

В результате возбуждения нервной системы, как центральной, так и вегетативной (вследствие напряжения и стресса), происходит активация дорсального ядра блуждающего нерва, ответственного за парасимпатическую иннервацию органов брюшной и грудной полости. Это приводит к передаче импульсов, воздействующих на сосудистый тонус, железы и перистальтику кишечника.

Парасимпатическая нервная система, начиная с дорсального ядра блуждающего нерва и до сигмовидной кишки, активизирует перистальтику. Волокна блуждающего нерва, идущие от ядра блуждающего нерва включаются в этот процесс, а ниже, в прямой кишке, влияют на него крестцовые парасимпатические ядра (nuclei parasymapici sacralis) в сегментах S2-S4 (2-4 крестцовых сегментах).

Также стоит учесть, что проблемы с ЖКТ могут быть связаны с хроническим стрессом, который влияет на выделение кортизола, влияющего на нормальную работу ЖКТ.