Ответить однозначно на вопрос о том, является ли стресс благоприятным или вредным для организма, затруднительно. Почему во время стресса возникает внезапное желание сходить в туалет? Учение Швеции объяснили, из-за чего так происходит.
Стресс проходит через три основные стадии:
В результате возбуждения нервной системы, как центральной, так и вегетативной (вследствие напряжения и стресса), происходит активация дорсального ядра блуждающего нерва, ответственного за парасимпатическую иннервацию органов брюшной и грудной полости. Это приводит к передаче импульсов, воздействующих на сосудистый тонус, железы и перистальтику кишечника.
Парасимпатическая нервная система, начиная с дорсального ядра блуждающего нерва и до сигмовидной кишки, активизирует перистальтику. Волокна блуждающего нерва, идущие от ядра блуждающего нерва включаются в этот процесс, а ниже, в прямой кишке, влияют на него крестцовые парасимпатические ядра (nuclei parasymapici sacralis) в сегментах S2-S4 (2-4 крестцовых сегментах).
Также стоит учесть, что проблемы с ЖКТ могут быть связаны с хроническим стрессом, который влияет на выделение кортизола, влияющего на нормальную работу ЖКТ.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.