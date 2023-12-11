Консультант онлайн-сервиса медицинской помощи Superdrug Online Doctor доктор Бабак Ашрафи рассказал, о каких заболеваниях может говорить частое мочеиспускание.
По словам врача, учащённое мочеиспускание может свидетельствовать о развитии сахарного диабета. Доктор объяснил, что высокий уровень глюкозы в крови заставляет почти работать активнее, чтобы вывести из организма сахар. Параллельно с частыми позывами в туалет человека в таком случае может мучать жажда.
Вторая причина желания ходить в туалет чаще, о которой специалист рассказал в разговоре с Daily Mail, это слабые мышцы тазового дня, которые становятся следствием родов, травм, или же гормональных колебаний.
Учащённое мочеиспускание может быть вызвано также воспалением мочевого пузыря — циститом, или аденомой простаты, когда она становится больше и давит на уретру.
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