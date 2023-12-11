Daily Mail: частые позывы к мочеиспусканию могут сигнализировать о развитии диабета

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Консультант онлайн-сервиса медицинской помощи Superdrug Online Doctor доктор Бабак Ашрафи рассказал, о каких заболеваниях может говорить частое мочеиспускание.

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По словам врача, учащённое мочеиспускание может свидетельствовать о развитии сахарного диабета. Доктор объяснил, что высокий уровень глюкозы в крови заставляет почти работать активнее, чтобы вывести из организма сахар. Параллельно с частыми позывами в туалет человека в таком случае может мучать жажда.

Вторая причина желания ходить в туалет чаще, о которой специалист рассказал в разговоре с Daily Mail, это слабые мышцы тазового дня, которые становятся следствием родов, травм, или же гормональных колебаний.

Учащённое мочеиспускание может быть вызвано также воспалением мочевого пузыря — циститом, или аденомой простаты, когда она становится больше и давит на уретру.

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