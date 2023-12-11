Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Роман Костомаров встал на коньки
Анна Седокова рассказала, как от нее уходил молодой муж
Ученые выявили связь между употреблением молока и повышенным риском преддиабета
Сомнолог Кудинов: "Спать 10 часов - это плохо"
Снижение веса и изучение новых навыков: 10 популярных новогодних обещаний и пути их достижения
В Ханты-Мансийске зафиксировали рекорд самой низкой температуры
Псковский губернатор поручил дать ВНЖ депортированным из Латвии супругам "за то, что они русские"
Селлер WB Трифонов: россияне перед НГ скупают игрушки, электронику и одежду
SCMP: в Китае курьер пригрозил отравить клиентку из-за плохого отзыва

Диетолог Жаровская назвала продукты, вызывающие усталость

Здоровье

Как утверждает врач-диетолог Татьяна Жаровская, сочетание котлеты и булочки может вызвать падение энергии, усталость и вялость.

Диетолог Жаровская назвала продукты, вызывающие усталость
Фото: openverse.org by Rennett Stowe is licensed under CC BY 2.0

Некоторые продукты или их комбинации могут спровоцировать энергетический спад, как отмечает диетолог Жаровская в комментарии для радио Sputnik.

Вот что конкретно может отнять у человека силы и бодрость:

  • Продукты с высоким содержанием насыщенных гидрогенизированных жиров и трансжиров, переваривание которых становится тяжкой нагрузкой для организма.
  • Продукты из белой рафинированной пшеничной муки или с добавлением сахара, поскольку они обладают высоким гликемическим индексом и могут вызывать колебания уровня сахара в крови, что приводит к перееданию, сонливости и потере энергии.
  • Алкоголь, потребление которого вызывает чувство усталости и сонливости из-за нагрузки на печень, которая разлагает этанол.
  • Фастфуд. Жаровская отмечает, что чипсы, сухарики и любимая многими комбинация булочки с жареной котлетой могут отнимать энергию, так как организм тратит слишком много ресурсов на их переваривание.

Для поддержания энергии в рацион рекомендуется включать следующие продукты, помимо кофе:

  • Семена тыквы, богатые высококачественными белками, омега-3 жирными кислотами и витаминами группы B, а также минералами, такими как марганец, медь, железо, магний и фосфор.
  • Авокадо, являющееся источником полезных жиров и белка для долгосрочного запаса энергии.
  • Бананы, богатые калием и углеводами, поддерживающими ощущение бодрствования, а также полные витаминов, минералов и клетчатки, способствующих поддержанию иммунитета.
  • Жирная рыба, содержащая омега-3, эффективно борющаяся с воспалением, вызывающим усталость.
  • Орехи и семечки, наполненные полезными жирами и белком, которые помимо поддержания энергии улучшают состояние кожи и укрепляют сердечную мышцу.
  • Темный шоколад, содержащий теобромин, вещество, обеспечивающее прилив энергии.
  • Куриные яйца, вареные яйца которых являются своеобразным "лекарством" от усталости, так как они снабжают организм белком и витаминами группы B, поддерживающими энергию в течение дня.

Постоянная усталость может быть тревожным симптомом, поэтому, если она не проходит, необходимо обратиться к врачу, так как это может быть связано с различными нарушениями, включая дефицит витаминов и микроэлементов, а также серьезные заболевания.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Нор Елена
Диагностирует и лечит аллергические и иммунокомпроментированные состояния
Специалист Комлева Анжелика
Специализируется на лечении острого и хронического болевого синдрома при грыжах межпозвонковых дисков методами современной лечебной физкультуры, дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника; коррекции нарушений осанки у взрослых и детей, сколиозов методами ЛФК, заболеваний и травм у спортсменов. Занимается лечением пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой, неврологической, эндокринной патологией, ведением пациентов в посттравматическом и послеоперационном периодах, составлением индивидуальных восстановительных программ в специализированных тренажерных залах для пациентов любой возрастной категории (в т.ч
Специалист Омельченко Евгений
Специализируется на проведении восстановления трудоспособности человека, используя различные методики, приемы воздействия физической культуры на организм человека
Популярное
Украина - в составе России: Путин услышал бойцов ВС РФ

У Украины нет будущего, сказал Владимир Путин. Единственная гарантия покончить с братоубийственной войной — включить бывшую Украину в состав РФ.

"У Украины нет будущего": Путин определился с главной целью СВО
Почему кореянки в восторге от дегтярного мыла
Почему кореянки пищат от восторга от этого советского средства
Филипп Киркоров заявил, что дочь столкнулась с хейтом в школе
Почему Анжелика Варум молчит о тяжелой болезни Агутина
Бог против Сатаны: Путин оказался союзником части западной элиты Любовь Степушова Первые русские в Японии: как японцы встретили северных соседей Сергей Лебедев TNSec: США обновят инструкцию массовых похорон во время ядерной войны Олег Володин
Филипп Киркоров об отдыхе, семье и новом шоу: взгляд в будущее поп-короля
Терпеть невозможно: торговые сети приняли решение по ценам на яйца
Иван Охлобыстин рассказал, как Алла Пугачёва мешала Шаману на пути к успеху
Иван Охлобыстин рассказал, как Алла Пугачёва мешала Шаману на пути к успеху
Последние материалы
Копеечный раствор поможет собирать картошки по ведру с куста
Врач Курбатова напомнила о пользе зимних лыжных прогулок
"Ей совсем плохо": Сергей Лазарев о госпитализированной Кудрявцевой
Филипп Киркоров ответил на сплетни о новой пластике
Продолжение фильма "Чебурашка" выйдет на экраны в декабре 2025 года
В Минобороны предупредили о возможности отравления Киевом источников питьевой воды
Жителей Набережных Челнов оповестили о 250-градусных морозах
Daily Mail: добавки с высокими дозами омега-3 повышают риск аритмии
NetEase: надпись на форуме в Москве вызвала резонанс в Китае
Домашние цветы чувствуют биополе человека, считает Ольга Воронова
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников