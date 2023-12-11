Диетолог Жаровская назвала продукты, вызывающие усталость

Как утверждает врач-диетолог Татьяна Жаровская, сочетание котлеты и булочки может вызвать падение энергии, усталость и вялость.
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Некоторые продукты или их комбинации могут спровоцировать энергетический спад, как отмечает диетолог Жаровская в комментарии для радио Sputnik.
Вот что конкретно может отнять у человека силы и бодрость:
Продукты с высоким содержанием насыщенных гидрогенизированных жиров и трансжиров, переваривание которых становится тяжкой нагрузкой для организма.
Продукты из белой рафинированной пшеничной муки или с добавлением сахара, поскольку они обладают высоким гликемическим индексом и могут вызывать колебания уровня сахара в крови, что приводит к перееданию, сонливости и потере энергии.
Алкоголь, потребление которого вызывает чувство усталости и сонливости из-за нагрузки на печень, которая разлагает этанол.
Фастфуд. Жаровская отмечает, что чипсы, сухарики и любимая многими комбинация булочки с жареной котлетой могут отнимать энергию, так как организм тратит слишком много ресурсов на их переваривание.
Для поддержания энергии в рацион рекомендуется включать следующие продукты, помимо кофе:
Семена тыквы, богатые высококачественными белками, омега-3 жирными кислотами и витаминами группы B, а также минералами, такими как марганец, медь, железо, магний и фосфор.
Авокадо, являющееся источником полезных жиров и белка для долгосрочного запаса энергии.
Бананы, богатые калием и углеводами, поддерживающими ощущение бодрствования, а также полные витаминов, минералов и клетчатки, способствующих поддержанию иммунитета.
Жирная рыба, содержащая омега-3, эффективно борющаяся с воспалением, вызывающим усталость.
Орехи и семечки, наполненные полезными жирами и белком, которые помимо поддержания энергии улучшают состояние кожи и укрепляют сердечную мышцу.
Куриные яйца, вареные яйца которых являются своеобразным "лекарством" от усталости, так как они снабжают организм белком и витаминами группы B, поддерживающими энергию в течение дня.
Постоянная усталость может быть тревожным симптомом, поэтому, если она не проходит, необходимо обратиться к врачу, так как это может быть связано с различными нарушениями, включая дефицит витаминов и микроэлементов, а также серьезные заболевания.
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