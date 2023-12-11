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Косметолог Кольгуненко назвала пять типов старения лица

2:14
Здоровье

Врач-косметолог Инна Кольгуненко предложила выделить пять разновидностей проявления старения лица. Эксперты более подробно рассказали о каждом из этих типов и предоставили рекомендации по тому, как замедлить процесс старения и сохранить молодость.

Косметолог Кольгуненко назвала пять типов старения лица
Фото: openverse "Old Man of Lisboa" by kevinpoh is licensed under CC BY 2.0.

Первый тип характеризуется мелкими морщинами. Люди этой категории обладают тонкими чертами, изящной формой лица и стройным телосложением. Уже с 30 лет у них может появиться сетка мелких морщин вокруг губ и уголков глаз. Для поддержания молодости необходимо активно увлажнять и уплотнять кожу.

Второй тип, также называемый "славянским" или деформационным, характеризуется круглыми лицами, набором веса и отеками. В данном случае морщины могут быть не столь выраженными, но лицо выглядит отечным и пастозным. Рекомендации включают избегание набора веса, вывод жидкости из организма и регулярные массажи лица.

Третий тип — усталый. Лицо приобретает "грустный" вид из-за потери тонуса кожи и появления морщин-марионеток у уголков рта. Здесь важно использование средств с антиоксидантами и АНА-кислотами, а также процедуры с филлерами для восполнения объемов жировой ткани.

Четвертый тип — мускульный. Люди этого типа обладают выраженным тонусом мышц, но с возрастом теряется объем подкожно-жировой клетчатки, что приводит к грубым чертам лица и появлению пигментных пятен. Рекомендации включают посещение уходовых процедур и использование коллагеностимуляторов, сообщает "В Татарстане".

Пятый тип — смешанный или комбинированный. Здесь возможны различные признаки старения, объединяющие черты других типов. Для людей этой категории важно выбирать индивидуальные методы ухода и проходить соответствующие процедуры.

Важно помнить, что каждый тип старения требует индивидуального подхода к уходу и профилактике. Своевременные процедуры и правильный уход помогут сохранить молодость и красоту на протяжении долгих лет.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Сыч Антонина
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