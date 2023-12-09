Эксперты назвали самые опасные для здоровья продукты из магазина

2:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При проверке продуктов на соответствие стандартам качества, Роскачество часто выявляет наличие патогенных микроорганизмов. Эксперты поделились информацией об опасности этих микроорганизмов и местах их обитания.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Патогенные бактерии представляют собой микроорганизмы, способные вызывать заболевания у живых организмов. Они могут присутствовать в воде, почве и различных продуктах питания. Эти бактерии представляют опасность для человека, особенно для лиц с ослабленным иммунитетом, детей, беременных и пожилых людей, так как могут вызвать серьезные заболевания.

Наиболее часто патогенные бактерии обнаруживаются в продуктах, недостаточно подвергнутых термической обработке, таких как сырые яйца, недопрожаренное мясо и птица, а также непастеризованные молочные продукты, по словам биолога из Института фундаментальной медицины и биологии Казанского Федерального университета Ангелины Желтухиной.

Эти микроорганизмы могут вызвать различные опасные заболевания, такие как сальмонеллез, эшерихиоз, листериоз.

Советы по предотвращению инфекций включают в себя тщательное мытье рук перед приготовлением пищи, использование отдельных досок и ножей для мяса и овощей, а также правильное хранение продуктов при оптимальных температурах: молочные продукты следует хранить в холодильнике, а мясо – в морозильной камере, подчеркивает Желтухина.

Известными патогенными бактериями являются кишечная палочка, вызывающая пищевое отравление, сальмонелла, приводящая к тяжелой желудочно-кишечной инфекции, и бактерия Clostridium botulinum, ответственная за ботулизм, который часто имеет летальный исход, отмечает молекулярный биолог и нутрициолог Юлия Дробышева.

Она подчеркивает, что замораживание замедляет порчу продуктов, но не уничтожает патогенные бактерии, которые могут сохранять свою активность в течение долгих лет. Высокие температуры, превышающие 75 градусов, способны уничтожить большинство из них, поэтому термическая обработка продуктов снижает риск инфекции, сообщает "Мир 24".

Важно учесть, что микроволновая печь не всегда достигает достаточной температуры, поэтому предпочтение следует отдавать приготовлению в духовом шкафу, жарке или варке, заключает она.