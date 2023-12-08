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Свыше 3 миллионов американцев мучаются от синдрома хронической усталости

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Здоровье

Одним из самых распространённых недугов современной Америки стал синдром хронической усталости (СХУ). Такие цифры были приведены специалистами американского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Свыше 3 миллионов американцев мучаются от синдрома хронической усталости
Фото: openverse.org by Rennett Stowe is licensed under CC BY 2.0

Страдающие синдромом хронической усталости постоянно испытывают нехватку сил и жизненной энергии. В случае с этим заболеванием отдых не помогает. Также граждане с СХУ не в состоянии нормально спать и концентрироваться на выполнении каких-либо задач.

По информации Axios, синдром хронической усталости чаще диагностируется у представителей старшего поколения, а женщины страдают им чаще, чем мужчины.

Исследователи добавили, что синдром хронической усталости чаще наблюдается у белых, чем у темнокожих и представителей иных национальностей.

Синдром хронической усталости
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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