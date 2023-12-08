Свыше 3 миллионов американцев мучаются от синдрома хронической усталости

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Одним из самых распространённых недугов современной Америки стал синдром хронической усталости (СХУ). Такие цифры были приведены специалистами американского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Фото: openverse.org by Rennett Stowe is licensed under CC BY 2.0

Страдающие синдромом хронической усталости постоянно испытывают нехватку сил и жизненной энергии. В случае с этим заболеванием отдых не помогает. Также граждане с СХУ не в состоянии нормально спать и концентрироваться на выполнении каких-либо задач.

По информации Axios, синдром хронической усталости чаще диагностируется у представителей старшего поколения, а женщины страдают им чаще, чем мужчины.

Исследователи добавили, что синдром хронической усталости чаще наблюдается у белых, чем у темнокожих и представителей иных национальностей.

Синдром хронической усталости