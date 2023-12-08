Одним из самых распространённых недугов современной Америки стал синдром хронической усталости (СХУ). Такие цифры были приведены специалистами американского центра по контролю и профилактике заболеваний.
Фото: openverse.org by Rennett Stowe is licensed under CC BY 2.0
Страдающие синдромом хронической усталости постоянно испытывают нехватку сил и жизненной энергии. В случае с этим заболеванием отдых не помогает. Также граждане с СХУ не в состоянии нормально спать и концентрироваться на выполнении каких-либо задач.
По информации Axios, синдром хронической усталости чаще диагностируется у представителей старшего поколения, а женщины страдают им чаще, чем мужчины.
Исследователи добавили, что синдром хронической усталости чаще наблюдается у белых, чем у темнокожих и представителей иных национальностей.
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ