Врач-уролог Никита Стародубцев пояснил, что утренняя эрекция — естественное явление для мужчин, вызванное внутренними процессами и не связанное с сексуальным возбуждением.
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Этот феномен обычен с подросткового возраста и может продолжаться до 50-70 лет, особенно при хорошей физической форме. Снижение уровня тестостерона с возрастом может быть причиной уменьшения частоты утренних эрекций.
Отмечается, что психологические и неврологические факторы также могут влиять на эрекцию, и при единичных случаях отсутствия утренней эрекции нет оснований для беспокойства. Однако, длительное отсутствие эрекции требует визита к врачу для дальнейших консультаций и возможного лечения.
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