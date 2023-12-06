Стоматолог Сумцова рассказала о правилах пользования зубной нитью

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-стоматолог Татьяна Сумцова объяснила, как правильно пользоваться зубной нитью.

Фото: openverse by Mike Burns is licensed under CC BY-SA 2.0

Медик рассказала, что зубная щётка не может почистить межзубное пространство. Для освобождения от остатков пищи межу зубами стоит применять зубную нить, которую называют флоссом.

Ранее врач-стоматолог рассказала о специальной методике чистки зубов Bass.

Сумцова советует туго натянуть нить, намотав её на средние пальцы.

"Аккуратно расположите нить между зубами и плавно поднимите её к десне. Затем как бы счищайте налет сначала с одного зуба, а затем с соседнего", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Стоматолог предупредила, что не стоит пользоваться нитью при воспалении дёсен. Флосс может повредить пломбы на стыке зубов.