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Врач-стоматолог рассказала о правильном способе чистить зубы по методике Bass

0:57
Здоровье

Врач-стоматолог Татьяна Сумцова рассказала о специальной методике чистки зубов.

Врач-стоматолог рассказала о правильном способе чистить зубы по методике Bass
Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик рассказала о методике чистке зубов Bass, которая предполагает правильный выбор зубной щётки с укороченной рабочей частью и мягкой щетиной.

Эксперт советует мысленно разделить верхнюю и нижнюю челюсть на 4 зоны.

"Очистить нужно сначала поверхность со стороны щеки, затем — со стороны неба. Далее переходим на следующий квадрант по часовой стрелке — левый верхний. Повторяем все этапы и движемся дальше", — цитирует слова стоматолога "Вечерняя Москва".

Сумцова призвала уделить внимание местам соприкосновения зубов. Сделать это поможет зубная нить и межзубные ёршики.

Врач рекомендует чистить зубы два раза в день, уделяя процессу не менее двух минут.

Ранее стоматолог сообщил, как правильно использовать зубную нить.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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