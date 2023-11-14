Врач-стоматолог рассказала о правильном способе чистить зубы по методике Bass

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Врач-стоматолог Татьяна Сумцова рассказала о специальной методике чистки зубов.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик рассказала о методике чистке зубов Bass, которая предполагает правильный выбор зубной щётки с укороченной рабочей частью и мягкой щетиной.

Эксперт советует мысленно разделить верхнюю и нижнюю челюсть на 4 зоны.

"Очистить нужно сначала поверхность со стороны щеки, затем — со стороны неба. Далее переходим на следующий квадрант по часовой стрелке — левый верхний. Повторяем все этапы и движемся дальше", — цитирует слова стоматолога "Вечерняя Москва".

Сумцова призвала уделить внимание местам соприкосновения зубов. Сделать это поможет зубная нить и межзубные ёршики.

Врач рекомендует чистить зубы два раза в день, уделяя процессу не менее двух минут.

Ранее стоматолог сообщил, как правильно использовать зубную нить.

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