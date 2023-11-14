Врач-стоматолог Татьяна Сумцова рассказала о специальной методике чистки зубов.
Медик рассказала о методике чистке зубов Bass, которая предполагает правильный выбор зубной щётки с укороченной рабочей частью и мягкой щетиной.
Эксперт советует мысленно разделить верхнюю и нижнюю челюсть на 4 зоны.
"Очистить нужно сначала поверхность со стороны щеки, затем — со стороны неба. Далее переходим на следующий квадрант по часовой стрелке — левый верхний. Повторяем все этапы и движемся дальше", — цитирует слова стоматолога "Вечерняя Москва".
Сумцова призвала уделить внимание местам соприкосновения зубов. Сделать это поможет зубная нить и межзубные ёршики.
Врач рекомендует чистить зубы два раза в день, уделяя процессу не менее двух минут.
Ранее стоматолог сообщил, как правильно использовать зубную нить.
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