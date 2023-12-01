Вспышка респираторного заболевания в Китае: научное расследование и ответ ВОЗ

В середине ноября появились отчеты о вспышке респираторного заболевания в Китае, вызывая беспокойство относительно возможной новой пандемии, аналогичной Covid-19. Ученые теперь утверждают, что патогены, вызывающие увеличение заболеваемости, довольно распространены.

Фото: openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

Опасения возникли 13 ноября, когда Национальная комиссия здравоохранения Китая объявила о росте случаев респираторных инфекций, в основном у детей. 21 ноября СМИ сообщили о кластерах "невыявленной пневмонии" у детей на севере Китая. Программа мониторинга новых заболеваний также распространила подобные новости.

В ответ на это ВОЗ провела расследование и подтвердила, что увеличение инфекций среди детей связано с несколькими известными патогенами, включая бактерию Mycoplasma pneumoniae, респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), аденовирусы и грипп.

"Это не новый патоген, а ожидаемое явление, с чем сталкивались многие страны при снятии ограничений, введенных на начальном этапе пандемии" — Мария Ван Керхове из ВОЗ.

Теперь, когда ограничения смягчены, дети более подвержены респираторным инфекциям, от которых они были укрыты. Их иммунная система также не имеет защитного иммунитета к многим вирусам, что называется "иммунным дефицитом". Это особенно актуально для RSV и M. pneumoniae.

В зимний период обычно наблюдается увеличение респираторных инфекций. Бенджамин Коулинг, профессор эпидемиологии в Университете Гонконга, отметил, что это типичный зимний всплеск респираторных инфекций.

Улучшения в системах наблюдения за заболеваниями в Китае также могли способствовать увеличению выявления случаев. ВОЗ продолжает следить за ситуацией и рекомендует стандартные меры снижения риска, такие как вакцинация, ношение масок и поддержание безопасного расстояния.