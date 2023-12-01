Терапевты России опровергли популярные народные способы лечения простуды

2:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Простуда обычно является небольшой проблемой, хотя и приносит немало дискомфорта. Симптомы вызывают желание избавиться от них как можно быстрее, и для этого применяются различные методы — от чеснока до антибиотиков. В ассоциации российских терапевтов опровергли народные способы лечения простуды.

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Антибиотики

Использование антибиотиков неоправданно, так как они предназначены для уничтожения бактерий, в то время как простуда обычно вызывается вирусами. Эти препараты не влияют на продолжительность болезни, но могут вызвать побочные эффекты, такие как диарея и аллергические реакции. Кроме того, их чрезмерное использование может привести к устойчивости организма к определенным препаратам.

Противовирусные препараты

Не существует лекарств, способных полностью излечить простуду. Безрецептурные противовирусные препараты оказываются бесполезными в борьбе с гриппом и простудой, и эффективность таких популярных препаратов, как Арбидол, Кагоцел и Афлубин, не подтверждена.

Сироп от кашля

Нет убедительных доказательств эффективности безрецептурных сиропов от кашля. Чай с медом представляет собой более доступную и эффективную альтернативу, способную временно смягчить симптомы. В большинстве случаев организм самостоятельно справляется с кашлем за одну-две недели.

Горчичники

Применение горчичников для борьбы с кашлем не имеет доказанной эффективности и может вызвать раздражение или ожоги на коже.

Спреи от заложенности носа

Сосудосуживающие капли помогают облегчить состояние при заложенности носа, но их использование дольше пяти дней не рекомендуется, чтобы избежать развития хронического синусита. Промывание носа спреем с солью или водой также может быть полезным.

Витамин С

Дополнительный витамин C не ускоряет процесс выздоровления. Рекомендуется вместо этого включать в рацион продукты, богатые витамином C, такие как зелень и красный перец.

Мед

Хотя польза меда при лечении простуды неоднозначна, употребление его в чае или теплой воде с лимоном может быть полезным для предотвращения обезвоживания и ускорения вывода инфекции из организма.

Чеснок и лук

Эффективность чеснока и лука в профилактике и лечении простуды не доказана. Их употребление не обосновано, и вместо этого рекомендуется использовать увлажнители воздуха для облегчения дыхания.

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