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Ученые заявили, что смех приводит к смерти

1:42
Здоровье

Многочисленные научные исследования подчеркивают пользу смеха для здоровья, поскольку он способствует укреплению иммунной системы и снижению уровня тревожности. Но иногда сильный смех может быть как причиной, так и следствием серьезных проблем со здоровьем.

Ученые заявили, что смех приводит к смерти
Фото: openverse.org by LawPrieR is licensed under CC BY 2.0.

Эксперты в области здравоохранения Великобритании предостерегают от возможности разрыва аневризмы сосуда головного мозга в результате сильного приступа смеха. Обнаружение аневризмы, образования выпячивания в стенке кровеносного сосуда, часто происходит только в момент её разрыва.

Сильный смех также может провоцировать астматический приступ. Это связано с тем, что выражение сильных эмоций может сопровождаться быстрыми и глубокими вдохами, вызывая сужение дыхательных путей и вызывая астматические симптомы, такие как кашель, свистящее дыхание, одышка или стеснение в груди. По исследованию, по крайней мере 40 процентов людей с астмой периодически испытывают астматические приступы, вызванные смехом, сообщает Forpost.

Неконтролируемый смех также может являться признаком редкого заболевания — геластической эпилепсии. Маленькая опухоль в гипоталамусе может вызвать неуправляемый приступ смеха, хотя человек при этом не испытывает веселья, а может чувствовать испуг или утрату контроля.

В заключение, ученые напоминают, что сильный смех, мешающий дыханию, может привести к удушью. Эксперты подчеркивают, что случаи смерти от смеха известны, но крайне редки и обычно связаны с особыми здоровенными людьми.

Что такое смех и для чего он нужен? - Научпок
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Батагова Виолета
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