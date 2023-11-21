Врач из Ижевска, Анна Газизова, поделилась информацией о том, насколько опасны для подростков вейпы, утверждая, что увлечение ими может привести к серьезным последствиям, таким как пневмония и даже инфаркт. Врач-терапевт из Городской поликлиники №2 выразила свои опасения в видеоролике, размещенном в телеграм-канале вице-премьера правительства республики Эльвиры Пинчук.
"В дыме вейпов содержатся глицерин, пропиленгликоль и никотин. При нагревании эти вещества становятся канцерогенами, что приводит к развитию злокачественных новообразований. Поступление этих веществ в организм активизирует надпочечники, вызывая выделение большого количества кортизола, гормона стресса. Это увеличивает нагрузку на сосуды и может привести к воспалению в сосудах и бронхах, вызывая необратимые изменения в организме", — подчеркнула врач.
Она также привела примеры случаев, когда употребление вейпов привело к серьезным последствиям для подростков, включая случаи пневмонии и даже инфаркта миокарда. Врач подчеркнула, что подобные случаи уже стали реальностью, и предупредила о серьезных угрозах для здоровья подростков. Об этом сообщает udm-info.ru.
Напомним, что в связи с ростом популярности вейпинга, депутат Госсовета республики высказал инициативу ужесточить продажу вейпов. С начала года Роспотребнадзор в регионе получил более 1000 жалоб на незаконную продажу вейпов, однако владельцы магазинов продолжают нарушать законы, продолжая торговлю.
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