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Диетолог Евстигнеева рассказала, кому нельзя есть майонез и кетчуп

1:00
Здоровье

Гастроэнтеролог, диетолог и кандидат медицинских наук Гузель Евстигнеева рекомендует избегать употребления кетчупа и майонеза людям с диагностированной инсулинорезистентностью. По ее словам, для здоровых людей эти соусы могут быть приемлемы, но лишь в ограниченных количествах в качестве добавки к основным блюдам.

Диетолог Евстигнеева рассказала, кому нельзя есть майонез и кетчуп
Фото: openverse.org by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Евстигнеева подчеркивает, что исключить майонез и кетчуп из рациона стоит тем, у кого диагностирована инсулинорезистентность. Это состояние может лежать в основе таких заболеваний, как сахарный диабет, ожирение и метаболический синдром.

Пациентам с этими диагнозами врач рекомендует придерживаться правильного питания, включая только натуральные продукты, не содержащие стимуляторов вкуса, которые могут стимулировать избыточное потребление пищи. Поэтому майонез и кетчуп также не рекомендуется для тех, кто стремится к похудению.

 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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