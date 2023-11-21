Диетолог Евстигнеева рассказала, кому нельзя есть майонез и кетчуп

Гастроэнтеролог, диетолог и кандидат медицинских наук Гузель Евстигнеева рекомендует избегать употребления кетчупа и майонеза людям с диагностированной инсулинорезистентностью. По ее словам, для здоровых людей эти соусы могут быть приемлемы, но лишь в ограниченных количествах в качестве добавки к основным блюдам.
Евстигнеева подчеркивает, что исключить майонез и кетчуп из рациона стоит тем, у кого диагностирована инсулинорезистентность. Это состояние может лежать в основе таких заболеваний, как сахарный диабет, ожирение и метаболический синдром.
Пациентам с этими диагнозами врач рекомендует придерживаться правильного питания, включая только натуральные продукты, не содержащие стимуляторов вкуса, которые могут стимулировать избыточное потребление пищи. Поэтому майонез и кетчуп также не рекомендуется для тех, кто стремится к похудению.
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