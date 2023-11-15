Диетолог о восполнении кальция пожилыми людьми: не обязательно в каждый приём пищи есть молочку

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Марина Шахова в разговоре с Pravda.Ru прокомментировала мнение о том, что пожилым людям для поддержания необходимого количества кальция в организме нужно в день съедать три порции молочных продуктов.

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Диетолог напомнила, что все люди разные, а значит, количество порций молочных продуктов в день для конкретного пожилого человека зависит от его индивидуальных потребностей, состояния здоровья, наличия болезней, рекомендаций врача и обязательно диетолога, и в целом общего физического состояния.

"У многих есть непереносимость лактозы. Да, есть общие рекомендации для здоровых людей — 2-3 порции молочных продуктов в день. Но необязательно, что в каждый прием пищи мы должны добавлять молочку. Молочные продукты могут быть частью разнообразия диеты и в сочетании с другими пищевыми группами. Например, одна порция молочного продукта совмещается с овощами или, допустим, с овсянкой", — посоветовала Шахова.

Диетолог напомнила, что кальций у человека вымывается с годами, и восполнять его запасы в организме нужно. Однако если пожилому человеку трудно съесть столько молочки, можно делать это и другими способами.

"Возможные альтернативы включают кальцийсодержащие продукты, допустим, твёрдые сорта сыра, творог. Кстати, помимо молочки, ещё можно употреблять арахисовые, то есть миндаль, соевое молоко, если у вас есть непереносимость лактозы, добавляя кальций и кальцийсодержащие добавки", — заключила диетолог.

Ранее диетолог Оксана Михалева сказала, что для получения достаточного количества кальция пожилым людям нужно съедать три порции молочных продуктов в день.

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