Врач-эндокринолог, врач-диетолог "СМ-Клиника", к. м.н. Оксана Михалева рассказала о том, без чего не должен обходиться рацион пожилых людей для сохранения крепкого здоровья и профилактики возрастных изменений.
По словам врача, пожилым жизненно необходимы молочные и кисломолочные продукты, белок из которых легко усваивается. Кроме того, в молочных продуктах есть полный набор незаменимых аминокислот, которые нужны в преклонном возрасте.
Кроме того, в молочных продуктах содержится кальций, напоминает Газета.Ru. Кальций не даёт развиваться возрастному остеопорозу — хрупкости костей, которая прогрессирует у людей старше 50 лет.
"Для получения достаточного количества кальция из продуктов необходимо употреблять три порции молочных продуктов в день", — заявила Михалева.
Диетолог добавила, что пожилым людям следует отказаться от красного мяса и есть его не чаще одного раза в месяц. Хорошей заменой красному мясу станет белое мясо птицы или кролика. Также в рационе граждан старше 50 лет в обязательном порядке должны присутствовать рыба, цельнозерновые злаки, а также овощи и фрукты.
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