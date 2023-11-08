Для поддержания здоровья суставов важно включать в свой рацион определенные продукты, которые обладают противовоспалительными свойствами и способствуют питанию суставных тканей (хрящей, связок). Какие именно — рассказал читателям Pravda.Ru травматолог-ортопед, заведующий отделением травматологии-ортопедии сети медицинских центров MedSwiss Олесь Тихонов.
Доказанной пользой обладают:
Включение этих продуктов в сбалансированный рацион может помочь сохранить здоровье опорно-двигательного аппарата, особенно у пожилых людей.
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