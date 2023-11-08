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Ирина Гусакова

Холодец, рыба: травматолог перечислил полезные для здоровья суставов продукты

Здоровье » Здоровье и профилактика

Для поддержания здоровья суставов важно включать в свой рацион определенные продукты, которые обладают противовоспалительными свойствами и способствуют питанию суставных тканей (хрящей, связок). Какие именно — рассказал читателям Pravda.Ru травматолог-ортопед, заведующий отделением травматологии-ортопедии сети медицинских центров MedSwiss Олесь Тихонов.

Холодец, рыба: травматолог перечислил полезные для здоровья суставов продукты
Фото: prekrasnaja.com

Какие продукты полезны для здоровья суставов

Доказанной пользой обладают:

  • Холодноводная рыба: дикий лосось, тунец, сардины и скумбрия богаты омега-3 жирными кислотами, которые уменьшают воспаление и могут быть хорошей профилактикой артритов.
  • Орехи и семечки также содержат омега-3 жирные кислоты и обладают противовоспалительными свойствами.
  • Красный, желтый, зеленый и оранжевый перцы являются отличными источниками витамина С, даже в большей степени, чем цитрусовые. Витамин С имеет решающее значение для здоровья хрящей.
  • Молочные продукты (молоко, йогурт, сыр, творог) служат источником кальция для костей и суставов.
  • Яйца, рыба и нежирные сорта мяса — продукты с высоким содержанием витамина D, который способствует усвоению кальция, поэтому их часто рекомендуют принимать вместе.
  • Брокколи, цветная и белокочанная капуста, а также другие растительные продукты с высоким содержанием клетчатки, которая улучшает пищеварение и способствует выводу продуктов обмена из организма ("шлаков"), которые могут откладываться и повреждать суставы.
  • Оранжевые фрукты и овощи: морковь, тыква, дыня, апельсины и манго полезны благодаря содержанию антиоксидантов, снижающих воспаление и отёк.
  • Холодец (заливное или студень). Хотя научные исследования не проводились, но блюдо традиционно считается полезным для суставов, поскольку оно богато коллагеном и мукополисахаридами. Коллаген — это белок, который естественно присутствует в костях, коже и соединительной ткани животных. В процессе приготовления холодца, когда мясо и кости долго варятся, коллаген превращается в желатин. Желатин содержит аминокислоты, которые способствуют восстановлению и регенерации хрящевой ткани. В частности, аминокислоты глицин и пролин, присутствующие в желатине, считаются важными для поддержания здоровья суставов.

Включение этих продуктов в сбалансированный рацион может помочь сохранить здоровье опорно-двигательного аппарата, особенно у пожилых людей.

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