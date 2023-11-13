Врач Чижикова: в холодное время года следует употреблять углеводы

В холодное время года важно включать углеводы в рацион, так как они являются источником энергии, необходимой для поддержания оптимального уровня теплообмена. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиника" Анастасия Чижикова в беседе с РИАМО. Она также подчеркнула важность добавления в рацион продуктов, богатых витамином D.

Фото: "Assorted grains" by Fir0002 is licensed under CC BY-SA 3.0.

Чижикова отметила, что нехватка магния, хрома и витаминов группы В может сказаться на настроении и пищевом поведении. Магний участвует в жизненно важных процессах, в работе нервной и сердечно-сосудистой систем. Хром поддерживает нормальный обмен углеводов, жиров и белков, регулирует работу щитовидной железы, сердца и сосудов.

Она добавила, что магний и витамины группы В содержатся в достаточном количестве в молочных продуктах, мясе, рыбе, икре, бобовых, орехах и морской капусте.



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