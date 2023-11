Врач Чижикова: в холодное время года следует употреблять углеводы

В холодное время года важно включать углеводы в рацион, так как они являются источником энергии, необходимой для поддержания оптимального уровня теплообмена. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиника" Анастасия Чижикова в беседе с РИАМО. Она также подчеркнула важность добавления в рацион продуктов, богатых витамином D.

Фото: "Assorted grains" by Fir0002 is licensed under CC BY-SA 3.0.