Ученые выяснили, что ожириние влияет на тип личности

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эстонские исследователи провели анализ с целью выявить возможные взаимосвязи между весом человека и его личностными характеристиками.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Они использовали данные, полученные из другого долгосрочного научного исследования, которое отслеживало информацию о выпускниках школы на протяжении многих лет. Несмотря на то что результаты исследования показали слабую связь между весом и личностными чертами, ученые выделили некоторые изменения в характере, происходящие в течение 7-11 лет.

В их отчете отмечено, что в большинстве случаев люди с недостаточным весом оказались более ответственными, надежными, чуткими и добрыми по сравнению с теми, у кого избыточный вес. Однако следует отметить, что эта связь не является универсальной, так как на формирование характера влияет множество других факторов.

Ученые также подчеркнули, что связь между индексом массы тела и личностными качествами существует лишь в определенной степени. Это указывает на то, что физические характеристики могут оказывать влияние на некоторые аспекты характера, но не являются единственным или определяющим фактором.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Какой у тебя ТИП ЛИЧНОСТИ? — Научпок