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Ученые выяснили, что ожириние влияет на тип личности

1:15
Здоровье

Эстонские исследователи провели анализ с целью выявить возможные взаимосвязи между весом человека и его личностными характеристиками.

Ученые выяснили, что ожириние влияет на тип личности
Фото: Нейросеть Шедеврум

Они использовали данные, полученные из другого долгосрочного научного исследования, которое отслеживало информацию о выпускниках школы на протяжении многих лет. Несмотря на то что результаты исследования показали слабую связь между весом и личностными чертами, ученые выделили некоторые изменения в характере, происходящие в течение 7-11 лет.

В их отчете отмечено, что в большинстве случаев люди с недостаточным весом оказались более ответственными, надежными, чуткими и добрыми по сравнению с теми, у кого избыточный вес. Однако следует отметить, что эта связь не является универсальной, так как на формирование характера влияет множество других факторов.

Ученые также подчеркнули, что связь между индексом массы тела и личностными качествами существует лишь в определенной степени. Это указывает на то, что физические характеристики могут оказывать влияние на некоторые аспекты характера, но не являются единственным или определяющим фактором.

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Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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