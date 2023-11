Your browser does not support the audio element.

Исследование, проведенное группой ученых под руководством Мроджа Алассафа из Центра исследований рака Фреда Хатчинсона в Соединенных Штатах, выявило связь между ожирением и нейродегенеративными расстройствами, такими как болезнь Альцгеймера.

Фото: openverse "Young and Fat" by Tobyotter is licensed under CC BY 2.0.