Врачи назвали связь ожирение и болезни Альцгеймера

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование, проведенное группой ученых под руководством Мроджа Алассафа из Центра исследований рака Фреда Хатчинсона в Соединенных Штатах, выявило связь между ожирением и нейродегенеративными расстройствами, такими как болезнь Альцгеймера.

Фото: openverse "Young and Fat" by Tobyotter is licensed under CC BY 2.0.

Эксперимент, основанный на использовании обычной плодовой мушки, показал, что диета, богатая сахаром (что является признаком ожирения), вызывает устойчивость к инсулину в мозге. Этот процесс, в свою очередь, снижает способность мозга очищать остатки нейронов, увеличивая тем самым риск нейродегенерации.

Хотя известно, что ожирение увеличивает вероятность развития нейродегенеративных расстройств, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, механизм этой связи оставался загадкой.

Данное исследование было направлено на разгадку этой тайны, используя схожесть между реакцией человеческого организма и организма плодовой мушки. Имея опыт, который уже показал, что диета с высоким содержанием сахара вызывает устойчивость к инсулину в периферических органах мушек, ученые теперь обратили свое внимание на мозг мушек. Особое внимание уделялось глиальным клеткам, поскольку известно, что нарушение их функции приводит к дегенерации нервной системы.

Результаты исследования показали, что диеты с высоким содержанием сахара вызывают устойчивость к инсулину в глии, мешая ее способности очищать нейрональный "мусор". Эти данные предоставляют понимание того, как диеты, приводящие к ожирению, могут увеличивать риск нейродегенеративных расстройств.

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