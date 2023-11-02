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Эндокринолог Павлова: 10 килограммов за месяц сбросить можно, если изначально вес крайне высок

1:37
Здоровье

Гонка за быстрыми результатами в похудении не приведет к добру, предупреждает врач. В вопросах снижения веса, чем более медленный темп, тем дальше продвигаемся.

Эндокринолог Павлова: 10 килограммов за месяц сбросить можно, если изначально вес крайне высок
Фото: Нейросеть Шедеврум

Когда человек принимает решение сбросить лишний вес, его часто тянет к быстрым результатам. Мало кто задумывается о том, что лишние килограммы набирались годами, но мы все равно надеемся избавиться от них всего за несколько недель.

Однако можно ли считать спешку в похудении безопасной? Как подчеркивает эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале, установка недостижимых или даже невозможных целей — одна из наиболее распространенных ошибок при похудении.

По словам врача, сбросить 10 килограммов за месяц возможно только в случае, если изначальный вес был крайне высоким и при условии медицинского наблюдения.

В других случаях такое резкое снижение веса может повредить организм. Кроме того, быстрое похудение сопряжено с риском возврата веса, иногда даже в большем объеме, после окончания диеты. Именно поэтому временные диеты и строгие ограничения в рационе неэффективны: запрещать себе что-либо в течение некоторого времени и потом возвращаться к обычной пище невозможно сохранить результат. В противном случае риск вновь столкнуться с ожирением увеличивается.

Какой же темп похудения считается оптимальным? По мнению Павловой, лучше всего стремиться к постепенному снижению веса на 5-10% в течение 3-6 месяцев.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Федько Галина
Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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