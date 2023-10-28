Уролог Гадзиев заявил, что мужчины не используют свои сексуальные возможности даже на 20%

2:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хирург-уролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян рассказал, что мужчины любых возрастов обычно не используют заложенный в их организме сексуальный потенциал даже на 20%. Врач, ссылаясь на Фрейда, заявил, что часть этой неиспользованной энергии уходит на вредные привычки, и это доказано его личной практикой.

Фото: Openverse by LyndaSanchez is licensed under CC BY-SA 2.0

"Мужчины в разном возрасте, как правило, не раскрывают свой сексуальный потенциал даже на 20%. Моя практика работы с пациентами подтверждает этот факт. Согласно Фрейду, эта неиспользованная сексуальная энергия (подвергание сублимации) может направляться в разные сферы, такие как труд, творчество, спорт, или даже деструктивные занятия, такие как употребление алкоголя, наркотиков и игромания", — сообщил Гадзиян в своем телеграм-канале.

Медик добавил, что независимо от внешних факторов финальное решение всегда остается за мужчиной — как он использует свои внутренние ресурсы организма. Гадзиян отмечает, что для полноценного раскрытия сексуальных возможностей организма нужно "достичь сущности" и увеличить свой уровень самоуверенности и потенциала до максимума, как в сфере либидо, так и в эректильной функции.

Уролог утверждает, что даже в пожилом возрасте можно достичь существенного улучшения качества сексуальной жизни, но для этого необходимо проанализировать образ жизни, личные привычки, уровень стресса и нагрузок. Также важно провести обследование всех органов и систем с помощью доступных лабораторных тестов. Если обнаружатся какие-либо патологии, их можно лечить.

После устранения физиологических или социальных препятствий, мешающих полному использованию сексуального потенциала, наступает этап поддержания организма. Гадзиян рекомендует изменить образ жизни и при необходимости принимать биологически активные добавки, которые могут улучшить показатели. Уролог отмечает, что после отказа от образа жизни, который подавляет сексуальные инстинкты, начинается новый, более яркий этап.

"Таким образом, мир вокруг становится гораздо привлекательнее и интереснее, потому что без удовлетворения основных потребностей невозможно перейти на новый уровень существования!" — заключил Гадзиян.

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