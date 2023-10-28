Сергей Бойцов, Главный внештатный кардиолог Минздрава России, подчеркивает, что основными факторами риска развития ишемического инсульта являются атеросклероз и неконтролируемая артериальная гипертония. Фактором риска геморрагического инсульта являются неконтролируемая артериальная гипертония и врожденные аномалии артерий головного мозга.
Своевременное выявление и контроль этих факторов риска позволяют существенно снизить вероятность инсульта. Пациентам важно следовать рекомендациям врачей, проходить диспансеризацию и профилактические осмотры.
Кардиолог подчеркивает, что при назначении препаратов для снижения артериального давления и холестерина важно строго придерживаться лечения и не прекращать его без согласования с врачом. Курение также является фактором риска, и его отказ помогает снизить вероятность инсульта и инфаркта миокарда.
Бойцов также отмечает, что артериальная гипертония может быть связана с фибрилляцией предсердий, и в случае выявления фибрилляции предсердий, пациентам назначают соответствующую медикаментозную терапию или хирургическое вмешательство для снижения риска инсульта.
Кардиолог подчеркивает, что все лекарственные препараты следует принимать только по назначению врача.
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