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Онколог причислил к первым симптомам рака слабость, повышение температуры, больное горло

1:48
Здоровье

Онколог и хирург Иван Карасёв предостерегает от игнорирования первых признаков рака, которые организм может подавать. Иногда симптомы роста злокачественных опухолей могут быть ошибочно приняты за обычную простуду.  

Онколог причислил к первым симптомам рака слабость, повышение температуры, больное горло
Фото: openverse.org

Карасёв отмечает несколько основных признаков, которые должны насторожить. В первую очередь, это постоянная слабость и недомогание. Вторым сигналом может быть повышенная температура тела 37 градусов и выше, которая не снижается в течение длительного времени. Третьим признаком является больное горло, при этом лечение обычными препаратами не приносит ожидаемых результатов.

Кроме того, важно обращать внимание на не заживающие раны, необычные выделения при походе в туалет, а также постоянные головные боли.

Карасёв рекомендует для снижения риска развития рака не только прекратить курение и ограничить употребление алкоголя, но и поддерживать физическую активность, придерживаться сбалансированного питания и вести здоровый образ жизни.

"Раньше действительно люди были здоровее. Почему? Физическая активность. Её было много. Как правило, многие держали хозяйство, работали в колхозах. Это физически тяжёло", — отметил врач.

Он добавил, что сейчас при желании можно получать всё самое необходимой с доставкой, не выходя из дома.

Что касается питания, в прошлом люди употребляли пищу 1-2 раза в день и включали в рацион много свежих, квашеных и варёных овощей, выращиваемых на своих огородах.

"Основу пищи составляли каши, бобы, а вот мяса было мало", — уточнил Карасёв.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
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