Онколог и хирург Иван Карасёв предостерегает от игнорирования первых признаков рака, которые организм может подавать. Иногда симптомы роста злокачественных опухолей могут быть ошибочно приняты за обычную простуду.
Карасёв отмечает несколько основных признаков, которые должны насторожить. В первую очередь, это постоянная слабость и недомогание. Вторым сигналом может быть повышенная температура тела 37 градусов и выше, которая не снижается в течение длительного времени. Третьим признаком является больное горло, при этом лечение обычными препаратами не приносит ожидаемых результатов.
Кроме того, важно обращать внимание на не заживающие раны, необычные выделения при походе в туалет, а также постоянные головные боли.
Карасёв рекомендует для снижения риска развития рака не только прекратить курение и ограничить употребление алкоголя, но и поддерживать физическую активность, придерживаться сбалансированного питания и вести здоровый образ жизни.
"Раньше действительно люди были здоровее. Почему? Физическая активность. Её было много. Как правило, многие держали хозяйство, работали в колхозах. Это физически тяжёло", — отметил врач.
Он добавил, что сейчас при желании можно получать всё самое необходимой с доставкой, не выходя из дома.
Что касается питания, в прошлом люди употребляли пищу 1-2 раза в день и включали в рацион много свежих, квашеных и варёных овощей, выращиваемых на своих огородах.
"Основу пищи составляли каши, бобы, а вот мяса было мало", — уточнил Карасёв.
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