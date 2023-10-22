Врач Пермикина рассказала, как контролировать хронические заболевания осенью

Кардиолог Ирина Пермикина дала советы о том, как справиться с хроническими заболеваниями в осенний сезон.
Пермикина подчеркнула, что осенью у россиян часто наблюдаются обострения сердечно-сосудистых, респираторных и психических расстройств.
Она подчеркнула, что, хотя хронические заболевания, возможно, не поддаются постоянному излечению, ими можно эффективно управлять для достижения стабильной ремиссии. Лицам с артериальной гипертензией Пермикина рекомендовала регулярно контролировать артериальное давление, независимо от их текущего состояния здоровья, чтобы своевременно выявлять любые колебания и принимать соответствующие меры. Кроме того, она подчеркнула важность профилактики гриппа и простуды для людей с заболеваниями сердца, в первую очередь с помощью прививок от гриппа.
Пермикина также посоветовала обратиться за помощью к психологу в случае ухудшения эмоционального благополучия, чтобы составить план действий по управлению психическим здоровьем.
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