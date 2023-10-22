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Врач Пермикина рассказала, как контролировать хронические заболевания осенью

1:05
Здоровье

Кардиолог Ирина Пермикина дала советы о том, как справиться с хроническими заболеваниями в осенний сезон.

Врач Пермикина рассказала, как контролировать хронические заболевания осенью
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Пермикина подчеркнула, что осенью у россиян часто наблюдаются обострения сердечно-сосудистых, респираторных и психических расстройств.

Она подчеркнула, что, хотя хронические заболевания, возможно, не поддаются постоянному излечению, ими можно эффективно управлять для достижения стабильной ремиссии. Лицам с артериальной гипертензией Пермикина рекомендовала регулярно контролировать артериальное давление, независимо от их текущего состояния здоровья, чтобы своевременно выявлять любые колебания и принимать соответствующие меры. Кроме того, она подчеркнула важность профилактики гриппа и простуды для людей с заболеваниями сердца, в первую очередь с помощью прививок от гриппа.

Пермикина также посоветовала обратиться за помощью к психологу в случае ухудшения эмоционального благополучия, чтобы составить план действий по управлению психическим здоровьем.

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Обострение хронических заболеваний осенью
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Специалист Сафина Айгуль
Заведующая отделением терапии, ревматолог
Специалист Смитиенко Анна
Врач-терапевт, пульмонолог
Специалист Романовская Ксения
Ведет прием пациентов с: патологией органов дыхания (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, острые и хронические бронхиты, пневмонии), кожным синдромом (зуд, экземы, аллергические дерматиты, острые и рецидивирующие крапивницы, грибковые и бактериальные поражения кожи и слизистых)
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