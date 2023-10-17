Трихолог Хохлова рассказала, когда при выпадении волос нужно обращаться к врачу

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Потеря волос — это, в общем, нормальный процесс, в ходе которого обновляется волосяной покров кожи головы, сообщила врач-дерматолог, косметолог, трихолог, лазеротерапевт из центра инновационной медицины DMC Альбина Хохлова.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Ежедневно человек может потерять от 50 до 100 волос, подчеркнула она, и эти процессы усиливаются в переходные сезоны. Осенью волосы начинают выпадать, особенно если они были ослаблены летом из-за сильного воздействия солнечных лучей. Весной также происходит усиленное выпадение, обусловленное снижением иммунитета и недостатком витаминов.

Проблемой следует считать, как пояснила доктор Хохлова, если волосы начинают выпадать резко, что заметно невооруженным глазом, количество выпавших волос превышает норму и вызывает беспокойство. Также настораживать следует такие симптомы, как зуд, перхоть, воспаление и боли на коже головы.

Если самолечение дома не приносит результатов или даже ухудшает ситуацию, необходимо обратиться к трихологу и дерматологу, подсказала специалист.

"Часто стресс является причиной выпадения волос, поскольку он стимулирует иммунную систему, направляя все ресурсы организма на борьбу с ним. В результате другие биологические процессы могут ослабеть и замедлиться, включая рост волос. При этом естественный процесс выпадения волос не прекращается, что создает ощущение редеющих волос", — пояснила она.

Кроме того, она добавила, что волосы могут начать выпадать во время менопаузы, после хирургических операций или после резкой потери веса, что также считается стрессовыми факторами.

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