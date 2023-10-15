Депутат Журова уверена, что для поддержания хорошей формы нельзя переедать на ночь

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для того, чтобы сохранить хорошую физическую форму, важно следить за питанием и не переедать, особенно вечером. В этом убеждена олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

Фото: "Завтрак в Hilton Garden Inn" by Petr Magera is licensed under CC BY-SA 2.0.

Парламентарий уверена, что здоровье человека во многом зависит от питания.

"Поэтому стараться не переедать, особенно на ночь. Это один из самых важных моментов, потому что очень многое от этого зависит. Я считаю, что надо всегда завтракать", — сказала Журова, слова которой приводит Газета.Ru.

Физическая активность для поддержания формы тоже обязательна, но спортом нужно заниматься в удовольствие, выбирая то, что больше нравится и лучше даётся, отметила Журова.

Выбор времени для занятия спортом — тоже индивидуальная вещь, уверена депутат. Кому-то легче это делать рано утром, а кто-то предпочитает делать это во вторую половину дня или выходные. А если есть возможность заниматься спортом с семьёй или друзьями — это лучший вариант, добавила Журова.

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