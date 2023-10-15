Для того, чтобы сохранить хорошую физическую форму, важно следить за питанием и не переедать, особенно вечером. В этом убеждена олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
Парламентарий уверена, что здоровье человека во многом зависит от питания.
"Поэтому стараться не переедать, особенно на ночь. Это один из самых важных моментов, потому что очень многое от этого зависит. Я считаю, что надо всегда завтракать", — сказала Журова, слова которой приводит Газета.Ru.
Физическая активность для поддержания формы тоже обязательна, но спортом нужно заниматься в удовольствие, выбирая то, что больше нравится и лучше даётся, отметила Журова.
Выбор времени для занятия спортом — тоже индивидуальная вещь, уверена депутат. Кому-то легче это делать рано утром, а кто-то предпочитает делать это во вторую половину дня или выходные. А если есть возможность заниматься спортом с семьёй или друзьями — это лучший вариант, добавила Журова.
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