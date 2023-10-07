Уролог Сурков: пиво способствует выводу камней из мочеточников

Доктор Павел Сурков, уролог, предположил, что употребление пива в значительных количествах потенциально может способствовать удалению камней из мочеточников благодаря его мочегонным свойствам. Доктор Сурков упомянул, что в некоторых случаях рекомендация употребления пива наряду с анестезией и горячей ванной может служить альтернативой установке стента.
Кроме того, доктор Сурков подчеркнул, что употребление арбузов также может способствовать естественному выведению камней из мочевыделительной системы. Однако он подчеркнул, что людям, испытывающим симптомы мочекаменной болезни, не следует заниматься самолечением, а следует незамедлительно обратиться за профессиональной медицинской консультацией к врачу.
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