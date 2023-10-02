Исследователи из Университета Сантьяго, работающие в рамках проекта ERC Starting Grant SCUBA CANCERS, совершили значительный научный прорыв, секвенировав геномы двух видов трансмиссивного рака, которые передаются между моллюсками через Атлантический океан. Это открытие приоткрыло дверь к пониманию эволюции рака в целом.
Этот особый тип рака, схожий с лейкемией, имеет способность передаваться от одного моллюска к другому через море. Опухолевые клетки могут покинуть организм-хозяина и вызвать новое образование опухоли в другом моллюске. Данный явление представляет собой уникальный случай в мире рака и вызывает много вопросов об эволюции этой болезни.
Группа исследователей под руководством Хосе Тубио из CiMUS Университета Сантьяго-де-Компостела первой смогла секвенировать генетические коды этих двух видов опухолей. Эти раковые опухоли, передающиеся между моллюсками, представляют собой уникальный случай, который может помочь раскрыть важные аспекты эволюции рака в целом.
Исследование, опубликованное в журнале Nature Cancer, выявило, что эти два вида рака возникали независимо друг от друга на протяжении всей истории. Это открытие подчеркивает сложность эволюции рака и позволяет лучше понять, какие генетические факторы могут влиять на развитие этой опасной болезни.
Исследователи начали свою работу, обследовав побережье от Марокко до России, нашли инфицированных моллюсков в Испании, Португалии, Франции, Англии и Ирландии. Около 7000 моллюсков было исследовано, и около 400 особей оказались зараженными этой особой паразитарной опухолью.
Исследователи под руководством Хосе Тубио из Университета Сантьяго обнаружили удивительные особенности одного из древнейших видов рака, который возник тысячи лет назад и передается только между моллюсками через море. Эти опухоли, хоть и возникли давно, но исследователи не смогли точно определить их продолжительность жизни. Важно отметить, что данный тип опухолей не способен передаваться человеку и распространяется исключительно среди подходящих моллюсков.
Самым удивительным и неожиданным результатом исследования стало обнаружение высокой нестабильности и неструктурированности генома раковых клеток у моллюсков. Ученые обнаружили, что в рамках одной опухоли раковые клетки могут содержать сильно варьирующееся количество хромосом, что является уникальной особенностью этого вида рака и отличается от других заразных видов рака. В современном мире заразный рак известен только у нескольких видов, таких как собаки, тасманские дьяволы и некоторые морские виды.
Исследование также выявило, что опухолевые клетки имеют высокую изменчивость хромосом и значительно измененную структуру по сравнению с нормальными клетками моллюска. Например, некоторые раковые клетки содержали всего 11 хромосом, в то время как другие могли иметь до 354 хромосом, в то время как обычные клетки моллюска имеют стабильное число хромосом, равное 38.
Это уникальное исследование раскрывает интересные аспекты эволюции и генетики раковых опухолей, и оно также подчеркивает сложность этого древнего вида рака, который существует и передается среди моллюсков на протяжении тысячелетий.
Это открытие поражает, поскольку у раковых клеток человека высокая хромосомная нестабильность обычно не позволяет им выживать при высоких уровнях такой нестабильности. Однако у данного вида моллюсков раковые клетки пережили тысячелетия, несмотря на сложности генетической структуры. Этот вопрос остается нерешенным и станет объектом будущих исследований.
Ученые предполагают, что структурные мутации в геноме этой опухоли могли возникнуть после ее образования и стали вторичными событиями. Это вызывает интересные вопросы о том, как опухоль с таким ухудшенным геномом способна выживать столь долгое время.
Исследование также подразумевает, что эти заразные виды рака могли возникнуть в гемолимфе моллюсков, аналоге "крови" у человека, и медленно распространялись по европейским популяциям моллюсков. В процессе этой эволюции они накопили разнообразные мутации и иногда захватывали митохондрии из клеток-хозяев в случае повреждений.
Исследователь Хосе Тубио отмечает, что это открытие может помочь более глубоко понять рак и процессы метастазирования, так как эти заразные опухоли ведут себя аналогично метастазам. Геномная нестабильность остается одним из интересных аспектов, который требует дальнейших исследований.
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