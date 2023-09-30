Диетологи назвали продукты, которые улучшают работу мозга

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи из Медицинского центра Университета Раша в США выделили 14 продуктов, способствующих улучшению функционирования человеческого мозга, согласно опубликованным результатам в журнале SciTechDaily.

Фото: Минздрав РФ

Проведя наблюдение за 604 добровольцами, ученые выявили ряд продуктов, включая рыбу, курицу, фрукты, злаки, оливковое масло, листовые овощи, орехи и ягоды. Они рекомендуют включать эти продукты в ежедневный рацион.

Кроме того, исследователи предлагают включить в питание, хотя и в ограниченных количествах, вино, выпечку, жареные продукты, сыр, красное мясо и сладости для поддержания здоровья мозга.

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