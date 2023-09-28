Новое исследование доказало, что креатиновая добавка может облегчить длительные симптомы Covid

2:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Недавнее исследование, проведенное в Германии, предполагает, что пищевые добавки с креатином могут облегчить некоторые симптомы, связанные с синдромом поствирусной усталости (ПВФ), вызванным COVID-19. Длительный COVID может привести к стойким симптомам, таким как нарушения сна, головокружение, боль в груди, депрессия и беспокойство, которые могут длиться неделями, месяцами или даже годами.

Фото: openverse

Исследование показало, что у людей, принимавших диетический креатин в течение трех месяцев, наблюдалось значительное улучшение симптомов ПВФС. Участники сообщили о снижении проблем с концентрацией внимания на 77,8% в течение трехмесячного наблюдения и продолжающемся улучшении симптомов на шестимесячной отметке.

В исследовании приняли участие 12 участников в возрасте от 18 до 65 лет, у которых был диагностирован COVID-19 в течение предыдущих трех месяцев и которые испытывали стойкие симптомы. Половине участников давали ежедневную дозу в четыре грамма диетического креатина, в то время как другая половина получала плацебо.

Креатин — это аминокислота, содержащаяся в мышцах и мозге организма и обычно получаемая из таких источников, как морепродукты и красное мясо. Он также используется в качестве пищевой добавки для потенциального повышения спортивных результатов и мышечной массы.

Однако авторы исследования признали его ограниченный масштаб и призвали к дальнейшим исследованиям для подтверждения полученных результатов, особенно в различных популяциях с длительным распространением COVID и с большими размерами выборки. Автор-корреспондент исследования, доктор Сергей Остоич, подчеркнул, что креатин, по-видимому, безопасен при приеме в изученной дозировке в течение шести месяцев, при этом пациенты с длительным течением COVID не сообщали о серьезных побочных эффектах.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы лучше понять потенциальную пользу добавок креатина для людей, испытывающих длительные симптомы COVID.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Чем опасен новый штамм коронавируса «Эрис»