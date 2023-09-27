Воздействие синего света экранов провоцирует у детей преждевременную половую зрелость

3:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Выяснилась ещё одна причина ограничить время, которое ваш ребенок проводит перед экраном. Ученые утверждают, что воздействие синего света от смартфонов и планшетов может привести к раннему наступлению полового созревания.

Фото: by Lupuca is licensed under CC BY-SA 2.0.

Синий свет — один из цветов видимого спектра, обладающий самой короткой длиной волны и высшей энергией. Солнце является основным источником синего света. Флуоресцентные лампы, светодиодные лампы (светоизлучающие диоды) и электронные устройства, такие как компьютеры, ноутбуки, телевизоры, мобильные телефоны и планшеты, которые используют светодиодную технологию, также излучают синий свет.

Исследования показали, что воздействие синего света может влиять на глаза, повышать риск рака и влиять на цикл сна и бодрствования.

Половое созревание, или время достижения половой зрелости, наступает после восьми лет у девочек и девяти лет у мальчиков. Раннее или преждевременное половое созревание происходит, когда ребенок достигает половой зрелости раньше ожидаемого возраста. Факторы, такие как инфекции, гормональные проблемы, опухоли и травмы головного мозга, могут вызвать ранее половое созревание у детей.

Сообщалось о повышенных случаях преждевременного полового созревания во время пандемии COVID-19. Для изучения связи между этим и повышенным использованием устройств, излучающих синий свет, в это время, исследователи из Анкарской больницы города Билкент и Гази Университета в Турции проанализировали воздействие синего света на ткани яичек молодых самцов крыс.

"Первые признаки полового созревания возникали значительно раньше у обеих групп, подвергавшихся воздействию синего света, и чем дольше длительность воздействия, тем раньше начало полового созревания," — говорят исследователи.

Они наблюдали снижение уровня мелатонина, повышение репродуктивных гормонов (эстрадиол и лютеинизирующий гормон) и физические изменения в тканях яичек крыс, подвергавшихся воздействию синего света, что указывает на преждевременное начало полового созревания. Крысы, на которых действовал синий свет в течение 12 часов, показали признаки повреждения клеток и воспаления в яичках.

"Впервые мы обнаружили прямую связь между воздействием синего света и преждевременным половым созреванием у самцов крыс," — сказала ведущая исследовательница данного эксперимента доктор Айлин Кылынч Угурлу. И добавила: "Наши результаты соответствуют нашей предыдущей работе с самками крыс, которая также показала схожие эффекты, предоставляя более полное представление о том, как синий свет может влиять на половое созревание как у самцов, так и у самок".

Исследователи говорят, что, хотя в человеках нельзя ожидать абсолютно такие же результаты, эти выводы указывают на то, что синий свет может быть фактором риска для раннего начала полового созревания.

"Поскольку это исследование проводилось на крысах, мы не можем быть уверены, что эти результаты будут воспроизведены у детей, но эти данные предполагают, что воздействие синего света может рассматриваться как фактор риска для преждевременного начала полового созревания," — добавила Угурлу.

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