На Южном Урале за последнюю неделю зарегистрировано увеличение числа случаев заражения COVID-19 на 34% по сравнению с предыдущей неделей. На данный момент число зараженных составляет 351 человека. Об этом сообщает kursdela. biz.
Уточняется, что на прошлой неделе, с 11 по 17 сентября, коронавирус был подтвержден у 232 пациентов. Эти данные были получены через проведение лабораторных тестов, как отмечает заместитель руководителя челябинского Роспотребнадзора Светлана Лучинина.
Также стоит отметить, что за этот период было выявлено 3 случая заражения среди детей до года, 7 случаев среди детей до 6 лет и 2 случая среди подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Среди людей в возрастной группе от 18 до 29 лет было зафиксировано 11 случаев заражения.
По данным ведомства, наибольший рост заболеваемости коронавирусом отмечен среди людей в возрасте от 30 до 49 лет (30 случаев), а также в категориях от 50 до 64 лет (54 случая) и старше 65 лет (21 случай заражения).
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
Мобилизованного бойца обвинили в дезертирстве, однако боец объяснил произошедшее.