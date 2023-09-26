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В Челябинской области резко выросла заболеваемость коронавирусом

1:23
Здоровье

На Южном Урале за последнюю неделю зарегистрировано увеличение числа случаев заражения COVID-19 на 34% по сравнению с предыдущей неделей. На данный момент число зараженных составляет 351 человека. Об этом сообщает kursdela. biz.

В Челябинской области резко выросла заболеваемость коронавирусом
Фото: openverse.org

Уточняется, что на прошлой неделе, с 11 по 17 сентября, коронавирус был подтвержден у 232 пациентов. Эти данные были получены через проведение лабораторных тестов, как отмечает заместитель руководителя челябинского Роспотребнадзора Светлана Лучинина.

Также стоит отметить, что за этот период было выявлено 3 случая заражения среди детей до года, 7 случаев среди детей до 6 лет и 2 случая среди подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Среди людей в возрастной группе от 18 до 29 лет было зафиксировано 11 случаев заражения.

По данным ведомства, наибольший рост заболеваемости коронавирусом отмечен среди людей в возрасте от 30 до 49 лет (30 случаев), а также в категориях от 50 до 64 лет (54 случая) и старше 65 лет (21 случай заражения).

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За неделю в Чувашии заболеваемость коронавирусом среди детей выросла в 5 раз
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Скидан Светлана
Врач-инфекционист проводит диагностику и лечение остаточных явлений после острых вирусных гепатитов, дизентерии, коклюша, ветрянки, кори, краснухи, гриппа, ОРВИ, герпесовирусных инфекций, остаточных явлений нейроинфекций и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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