В Челябинской области резко выросла заболеваемость коронавирусом

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На Южном Урале за последнюю неделю зарегистрировано увеличение числа случаев заражения COVID-19 на 34% по сравнению с предыдущей неделей. На данный момент число зараженных составляет 351 человека. Об этом сообщает kursdela. biz.

Фото: openverse.org

Уточняется, что на прошлой неделе, с 11 по 17 сентября, коронавирус был подтвержден у 232 пациентов. Эти данные были получены через проведение лабораторных тестов, как отмечает заместитель руководителя челябинского Роспотребнадзора Светлана Лучинина.

Также стоит отметить, что за этот период было выявлено 3 случая заражения среди детей до года, 7 случаев среди детей до 6 лет и 2 случая среди подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Среди людей в возрастной группе от 18 до 29 лет было зафиксировано 11 случаев заражения.

По данным ведомства, наибольший рост заболеваемости коронавирусом отмечен среди людей в возрасте от 30 до 49 лет (30 случаев), а также в категориях от 50 до 64 лет (54 случая) и старше 65 лет (21 случай заражения).

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За неделю в Чувашии заболеваемость коронавирусом среди детей выросла в 5 раз