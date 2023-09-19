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Профессор Анатолий Альтштейн: в России можно ожидать подъём заболеваемости разновидностью коронавируса "Пирола"

1:50
Здоровье

В Европе всё чаще фиксируются случаи заболевания новой разновидностью коронавируса под названием "Пирола". Советский и российский вирусолог, специалист по вакцинам, генной инженерии и происхождению генетических систем, профессор в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с Pravda.Ru рассказал, можно ли ожидать всплеск заболеваемости в России.

Профессор Анатолий Альтштейн: в России можно ожидать подъём заболеваемости разновидностью коронавируса "Пирола"
Фото: "Бактерии под микроскопом" by Aleksadiz is licensed under CC BY 4.0.

Он отметил, что вирус является обычным вариантом "Омикрона".

"Сказать, что он представляет какую-то особую опасность, у нас нет никаких оснований. Он представляет интерес. За ним наблюдают и нужно наблюдать. Но сказать, что в связи с этим вариантом мы ожидаем высокую заболеваемость, летальность и так далее нельзя", — поделился эксперт.

Вирус не имеет принципиальных отличий по симптомам. Инфекционист отметил, что массовых заболеваний ожидать не стоит.

"Но подъём может быть. Это октябрь-ноябрь-декабрь. Не исключён подъем в январе. И это совсем необязательно будет "Пирола". Потому что их несколько вариантов распространяется. Сейчас вот эта невысокая заболеваемость, которая в мире есть, ведётся несколькими вариантами", — поделился Альтштейн.

Для того, чтобы отличить какой-либо вирус от простой ОРВИ следует обратиться туда, где проводят лабораторную диагностику коронавируса. Можно сдать анализ крови либо мазок из носа.

"Возможно использовано полимеразной цепной реакции, которая очень точно и четко подскажет, что это действительно коронавирус. И вполне вероятно, что будут тесты, специфичные для вариантов. Можно тогда определить, какой вариант", — рассказал инфекционист.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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