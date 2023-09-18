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Российские медики рассказали о полезных свойствах противозачаточных таблеток

1:51
Здоровье

В 2023 году исследование проводили медики из нескольких ведущих российских университетов с целью выяснить воздействие на женский организм широко распространенного комбинированного орального контрацептива, содержащего эстетрол и дроспиренон.

Российские медики рассказали о полезных свойствах противозачаточных таблеток
Фото: https://search.creativecommons.org/

Участницами исследования стали женщины в возрасте от 18 до 45 лет, средний возраст составил 29,6 лет. Ни одна из них не употребляла оральные контрацептивы в предыдущие 6 месяцев. Многие из участниц жаловались на быструю утомляемость, необоснованную тревогу, снижение концентрации внимания и проблемы со сном.

На протяжении исследования эксперты анализировали пять показателей психоэмоционального и когнитивного состояния участниц: до начала приема оральных контрацептивов, после трех месяцев и после шести месяцев приема.

"Современная контрацепция на основе нативного эстрогена (эстетрола) дает возможность не только регулировать репродуктивные функции, но и существенно улучшить общее благополучие женщины", — подчеркивают исследователи.

Результаты исследования показали, что прием комбинированного орального контрацептива существенно улучшает все измеряемые параметры. Уже через три и шесть месяцев приема препарата заметно повышается уровень физической активности. Отмечается снижение уровня тревожности и депрессии, а также улучшение сна.

Благодаря противовоспалительному и антиоксидантному действию на нервную ткань, эстетрол стимулирует обмен веществ в организме, замедляет процессы старения, а дроспиренон способствует повышению уровня дофамина, улучшая настроение и стимулируя физическую активность.

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Презерватив или таблетки? Врач-гинеколог рассказывает о правильной контрацепции | ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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