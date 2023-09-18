Российские медики рассказали о полезных свойствах противозачаточных таблеток

1:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В 2023 году исследование проводили медики из нескольких ведущих российских университетов с целью выяснить воздействие на женский организм широко распространенного комбинированного орального контрацептива, содержащего эстетрол и дроспиренон.

Фото: https://search.creativecommons.org/

Участницами исследования стали женщины в возрасте от 18 до 45 лет, средний возраст составил 29,6 лет. Ни одна из них не употребляла оральные контрацептивы в предыдущие 6 месяцев. Многие из участниц жаловались на быструю утомляемость, необоснованную тревогу, снижение концентрации внимания и проблемы со сном.

На протяжении исследования эксперты анализировали пять показателей психоэмоционального и когнитивного состояния участниц: до начала приема оральных контрацептивов, после трех месяцев и после шести месяцев приема.

"Современная контрацепция на основе нативного эстрогена (эстетрола) дает возможность не только регулировать репродуктивные функции, но и существенно улучшить общее благополучие женщины", — подчеркивают исследователи.

Результаты исследования показали, что прием комбинированного орального контрацептива существенно улучшает все измеряемые параметры. Уже через три и шесть месяцев приема препарата заметно повышается уровень физической активности. Отмечается снижение уровня тревожности и депрессии, а также улучшение сна.

Благодаря противовоспалительному и антиоксидантному действию на нервную ткань, эстетрол стимулирует обмен веществ в организме, замедляет процессы старения, а дроспиренон способствует повышению уровня дофамина, улучшая настроение и стимулируя физическую активность.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Презерватив или таблетки? Врач-гинеколог рассказывает о правильной контрацепции | ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ