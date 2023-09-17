Врач Волкова рассказала про самые опасные витамины и БАДы для людей старше 40

2:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вы сами выбираете для себя витамины и биологически активные добавки (БАДы), это может негативно сказаться на вашем здоровье. Врач-гинеколог предостерегла от опасных добавок для людей старше 40 лет и объяснила, почему лучше избегать их употребления без консультации врача.

Фото: openverse.org

Иногда бывает так, что человек чувствует себя не совсем хорошо и, не желая обращаться к врачам или не имея на это времени, самостоятельно начинает прием витаминов и добавок, с целью поддержания организма и достижения ожидаемых результатов, о которых часто пишут в интернете.

На первый взгляд, это кажется безвредным решением: такие добавки продаются без рецепта, вся необходимая информация о них доступна в описании, да и знакомые делятся своими положительными впечатлениями после приема, сообщает doctorpiter.ru. Но это решение можно назвать неправильным. Медики предупреждают: неоправданный прием даже кажущихся безвредными витаминов может серьезно подорвать ваше здоровье.

Гинеколог Екатерина Волкова выделила три биологически активные добавки, которые не рекомендуется употреблять без надлежащего медицинского наблюдения после достижения возраста 40 лет.

Екатерина Волкова, специалист по акушерству и гинекологии, предупреждает, что самостоятельный прием этих добавок недопустим.

"В нашем организме сложная взаимосвязь функций внутренних органов, микробиоты, обменных процессов и генетики влияет на способность организма усваивать различные вещества, включая добавки", — объясняет врач-гинеколог Екатерина Волкова.

Поэтому употребление их без должного понимания происходящего — строго не рекомендуется. Давайте рассмотрим эти опасные добавки для людей старше 40 лет:

Витамин С:

Многие люди принимают его в качестве профилактики от вирусов. Однако стоит помнить, что витамин С может мобилизовать накопленное в организме железо и превратить его в ту форму, которая может навредить сосудам, особенно при наличии хронических воспалительных процессов. При правильном дозировании витамин С может помочь в борьбе с свободными радикалами и защитить клетки.

Омега-3:

Многие люди употребляют этот жир в течение длительного времени. Но важно учитывать, что у омега-3 также есть побочные эффекты, включая снижение свертываемости крови. Совместное применение с препаратами, разжижающими кровь, может усилить этот эффект.

Железо:

Некоторые люди сами принимают железо в больших дозах, даже в виде инъекций. Однако перед этим стоит разобраться, почему организм не усваивает железо, и рассмотреть причины этой проблемы. Нельзя игнорировать их.

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Без этого нельзя жить после 40. Витамины и БАДы для женщин 40+. Гинеколог Екатерина Волкова.