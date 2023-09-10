Врач Демьяновская: важную роль в пополнении энергии играет правильное питание

Доктор Екатерина Демьяновская отмечает, что синдром хронической усталости (СХУ) может быть признаком разнообразных заболеваний, таких как анемия, депрессия, инфекционные и даже онкологические заболевания.

Фото: openverse

Обычно этот синдром связан с инфекционными заболеваниями, чаще всего вирусными. На данный момент не существует специфического лекарственного лечения СХУ, но его проявления можно уменьшить, изменив образ жизни. Важным компонентом в терапии является восстановление нормального сна.

Синдром хронической усталости может негативно сказаться на производительности в рабочей деятельности. Доктор советует проводить регулярные перерывы для коротких прогулок или растяжки, а также разбивать большие задачи на более мелкие и практиковать планирование.

Питание также играет важную роль в поддержании энергии. Екатерина Демьяновская рекомендует ограничивать потребление сахара, в том числе в мучных изделиях и выпечке. Вместо этого, она советует предпочитать фрукты и овощи для получения энергии, а мясо, рыбу, яйца и молочные продукты — для поддержания силы. Крупы, приготовленные методом медленного варения, могут обеспечить насыщение.

Советы врача напоминают о важности внимания к своему здоровью и ухода за собой, особенно при наличии симптомов СХУ.

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