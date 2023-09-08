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Диетолог перечислила продукты, которые снимают тревожность и нервное напряжение

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Здоровье

Диетолог Елена Соломатина рассказала о продуктах, которые имеют свойство успокаивать нервную систему.

Диетолог перечислила продукты, которые снимают тревожность и нервное напряжение
Фото: https://search.creativecommons.org/

Эксперт объяснила, что нервное напряжение хорошо снимает легкоусвояемый белок.

Ранее гастроэнтеролог Наталья Наумова перечислила 5 полезных продуктов, снижающих чувство голода.

От тревожности, по словам специалиста, можно избавиться с помощью определенных нейромедиаторов и гормонов, выработку которых стимулирует белок.

"Белок содержится в большом количестве в рыбе, твороге, курице, индейке и кролике", — цитирует слова Соломатиной "Вечерняя Москва".

Диетолог отметила, что на нервную систему оказывает положительное вооздействие жирные кислоты омега-3, которые содержатся в морской рыбе.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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