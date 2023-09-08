Диетолог Елена Соломатина рассказала о продуктах, которые имеют свойство успокаивать нервную систему.
Эксперт объяснила, что нервное напряжение хорошо снимает легкоусвояемый белок.
Ранее гастроэнтеролог Наталья Наумова перечислила 5 полезных продуктов, снижающих чувство голода.
От тревожности, по словам специалиста, можно избавиться с помощью определенных нейромедиаторов и гормонов, выработку которых стимулирует белок.
"Белок содержится в большом количестве в рыбе, твороге, курице, индейке и кролике", — цитирует слова Соломатиной "Вечерняя Москва".
Диетолог отметила, что на нервную систему оказывает положительное вооздействие жирные кислоты омега-3, которые содержатся в морской рыбе.
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