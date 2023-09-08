Биолог Тиссенбаум предупредила о старении из-за малоподвижного образа жизни

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Профессор молекулярной, клеточной и онкологической биологии Медицинской школы Массачусетского университета, США, Хайди Тиссенбаум выделила четыре ключевых принципа, соблюдение которых может помочь сохранить здоровье на долгие годы. Вот эти принципы:

Фото: openverse

Отказ от сахара : Употребление добавленного сахара следует значительно сократить или вовсе отказаться от него. Исследования показывают, что долгосрочное употребление сахара может быть связано с развитием различных заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни почек и Альцгеймера.

: Употребление добавленного сахара следует значительно сократить или вовсе отказаться от него. Исследования показывают, что долгосрочное употребление сахара может быть связано с развитием различных заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни почек и Альцгеймера. Активный образ жизни : Современное сидячее поведение может быть так же вредным, как курение. Регулярные физические упражнения, даже легкие, помогают поддерживать мышцы и скелет в хорошей форме, а также замедляют процесс старения. Также важны тренировки мозга, приобретение новых навыков и знаний.

: Современное сидячее поведение может быть так же вредным, как курение. Регулярные физические упражнения, даже легкие, помогают поддерживать мышцы и скелет в хорошей форме, а также замедляют процесс старения. Также важны тренировки мозга, приобретение новых навыков и знаний. Рацион с цельными продуктами : В рационе следует увеличить потребление цельных продуктов, овощей, фруктов и ягод. Это помогает избежать резких колебаний уровня сахара в крови и уровня инсулина.

: В рационе следует увеличить потребление цельных продуктов, овощей, фруктов и ягод. Это помогает избежать резких колебаний уровня сахара в крови и уровня инсулина. Позитивный настрой: Оптимизм и хорошее настроение имеют значение для долголетия. Исследования подтверждают, что позитивный взгляд на жизнь может помочь увеличить продолжительность жизни.

Ранее путешественник Дэн Бюттнер делился привычками, способствующими долголетию, и упомянул, например, что жители японского острова Окинава, чья продолжительность жизни высока, предпочитают сидеть на полу, что помогает им оставаться активными даже в старости.

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Чем опасен малоподвижный образ жизни? | Леонид Брижань - Доктор 24