Исследование: Вейпинг негативно влияет на размер мужских яичек

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование, проведенное учеными из университета Cumhuriyet в Турции, опубликовано в журнале Revista Internacional de Andrología. Ученые выяснили, что употребление электронных сигарет (вейпа) негативно сказывается на размере мужских яичек.

Фото: openverse

Для изучения воздействия вейпинга на организм, исследователи провели эксперимент на животной модели, используя 24 крысы-самца. Они разделили крыс на три группы: контрольную, подвергавшуюся воздействию пара из вейпа (с жидкостью, содержащей 0,6 миллиграмма никотина, но без ароматизаторов и вкусовых добавок), и группу, подвергавшуюся дыму от табака.

В конце эксперимента исследователи проанализировали мочу всех грызунов и измерили массу и размер яичек, а также подсчитали количество и оценили подвижность сперматозоидов. Они также провели гистологическое исследование тканей яичек и сравнили полученные результаты.

Результаты исследования показали, что у грызунов из второй и третьей групп размер яичек был значительно меньше, чем у грызунов из контрольной группы. Кроме того, у них была деформация семенных канальцев, снижение количества сперматозоидов и потеря подвижности сперматозоидов. Некоторые ткани также подверглись некрозу. Уровень маркеров окислительного стресса также оказался повышенным.

Ученые заключили, что результаты исследования указывают на изменения в гистопатологии яичек, спермограмме и параметрах окислительного стресса у крыс, которые подвергались воздействию дыма от табака и паров электронных систем.

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