Исследование: Вейпинг негативно влияет на размер мужских яичек

Исследование, проведенное учеными из университета Cumhuriyet в Турции, опубликовано в журнале Revista Internacional de Andrología. Ученые выяснили, что употребление электронных сигарет (вейпа) негативно сказывается на размере мужских яичек.
Для изучения воздействия вейпинга на организм, исследователи провели эксперимент на животной модели, используя 24 крысы-самца. Они разделили крыс на три группы: контрольную, подвергавшуюся воздействию пара из вейпа (с жидкостью, содержащей 0,6 миллиграмма никотина, но без ароматизаторов и вкусовых добавок), и группу, подвергавшуюся дыму от табака.
В конце эксперимента исследователи проанализировали мочу всех грызунов и измерили массу и размер яичек, а также подсчитали количество и оценили подвижность сперматозоидов. Они также провели гистологическое исследование тканей яичек и сравнили полученные результаты.
Результаты исследования показали, что у грызунов из второй и третьей групп размер яичек был значительно меньше, чем у грызунов из контрольной группы. Кроме того, у них была деформация семенных канальцев, снижение количества сперматозоидов и потеря подвижности сперматозоидов. Некоторые ткани также подверглись некрозу. Уровень маркеров окислительного стресса также оказался повышенным.
Ученые заключили, что результаты исследования указывают на изменения в гистопатологии яичек, спермограмме и параметрах окислительного стресса у крыс, которые подвергались воздействию дыма от табака и паров электронных систем.
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