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Доктор Александр Умнов: при резком отказе от алкоголя состояние человека значительно ухудшается

Здоровье

Регулярное употребление крепких алкогольных напитков оказывает разрушительное воздействие на организм, особенно подвергая опасности поджелудочную железу и печень, сообщает "Российская газета".

Доктор Александр Умнов: при резком отказе от алкоголя состояние человека значительно ухудшается
Фото: "Aperol Spritz" by sarahstierch is licensed under CC BY 2.0.

Один из наиболее распространённых вопросов касается реакции организма на внезапный отказ от алкоголя. Хирург Александр Умнов дал ответ на этот вопрос, который беспокоит многих.

По мнению специалиста, в первые несколько дней после прекращения употребления алкоголя состояние человека значительно ухудшается. Он может испытывать головные боли, тошноту и рвоту, а также чувствовать себя подавленным и чрезмерно раздражительным.

К пятому дню состояние начинает улучшаться. Разум становится яснее, работа сердца улучшается, нормализуется кровяное давление. Головные боли исчезают в течение пары недель без алкоголя.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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