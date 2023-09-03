Доктор Александр Умнов: при резком отказе от алкоголя состояние человека значительно ухудшается

Регулярное употребление крепких алкогольных напитков оказывает разрушительное воздействие на организм, особенно подвергая опасности поджелудочную железу и печень, сообщает "Российская газета".

Фото: "Aperol Spritz" by sarahstierch is licensed under CC BY 2.0.

Один из наиболее распространённых вопросов касается реакции организма на внезапный отказ от алкоголя. Хирург Александр Умнов дал ответ на этот вопрос, который беспокоит многих.

По мнению специалиста, в первые несколько дней после прекращения употребления алкоголя состояние человека значительно ухудшается. Он может испытывать головные боли, тошноту и рвоту, а также чувствовать себя подавленным и чрезмерно раздражительным.

К пятому дню состояние начинает улучшаться. Разум становится яснее, работа сердца улучшается, нормализуется кровяное давление. Головные боли исчезают в течение пары недель без алкоголя.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.