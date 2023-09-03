Регулярное употребление крепких алкогольных напитков оказывает разрушительное воздействие на организм, особенно подвергая опасности поджелудочную железу и печень, сообщает "Российская газета".
Один из наиболее распространённых вопросов касается реакции организма на внезапный отказ от алкоголя. Хирург Александр Умнов дал ответ на этот вопрос, который беспокоит многих.
По мнению специалиста, в первые несколько дней после прекращения употребления алкоголя состояние человека значительно ухудшается. Он может испытывать головные боли, тошноту и рвоту, а также чувствовать себя подавленным и чрезмерно раздражительным.
К пятому дню состояние начинает улучшаться. Разум становится яснее, работа сердца улучшается, нормализуется кровяное давление. Головные боли исчезают в течение пары недель без алкоголя.
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