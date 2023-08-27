Хирург Гадзиян: употребление животных жиров сильно повышает риск рака

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заявление хирурга Марка Гадзияна гласит о том, что избыточное употребление животных жиров может значительно увеличить вероятность развития раковых заболеваний, превышая влияние даже употребления жареной пищи.

Фото: realsimple .com

Хирург Гадзиян предостерегает от серьезных последствий связанных с привычкой потребления пищи, богатой животными жирами, особенно касается это жирного мяса. Медицинский специалист подчеркивает, что регулярное употребление животных жиров существенно повышает вероятность развития раковых заболеваний.

"Риск развития онкологии повышается, даже если человек отказывается от жареной пищи, но при этом в его рационе регулярно присутствуют жирное мясо, копчености", — поделился медик в своем Telegram-канале.

Гадзиян отмечает, что риск связанный с регулярным потреблением животных жиров как одним из возможных факторов появления онкологических заболеваний подтвержден несколькими научными исследованиями. По мнению специалиста, полное отказывание от мяса не является обязательным, однако следует употреблять его с умеренностью. Кроме того, при употреблении животных жиров важно обогатить рацион свежими или малообработанными овощами и фруктами, чтобы организм получал достаточное количество клетчатки.

Также Марк Гадзиян подчеркивает, что недостаточная физическая активность и сидячий образ жизни также играют серьезную роль в развитии раковых заболеваний.

"Малоподвижный образ оказывает большое влияние на развитие опухоли мочеполовых органов. В этом случае происходит застой кровообращения в малом тазу и клетки испытывают кислородное голодание", — объясняет эксперт.

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