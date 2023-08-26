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Американские стоматологи поделились обновленным руководством лечения зубов у детей

3:15
Здоровье

Представляем новое руководство по клинической практике, разработанное Американской ассоциацией стоматологов.

Американские стоматологи поделились обновленным руководством лечения зубов у детей

Это руководство было одобрено и представляет рекомендации по облегчению лечения зубной боли у детей до 12 лет.

Эффективные методы облегчения боли

Группа экспертов, составивших это руководство, пришла к выводу, что ацетаминофен в отдельности, противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен (НПВП), как и ацетаминофен в сочетании с НПВП могут эффективно облегчать боль у детей после удаления зуба или в случае зубной боли, когда стоматологическая помощь недоступна немедленно.

Новые рекомендации по дозировке

Эксперты данного руководства также оценили дозировку ацетаминофена и НПВП, которая может отличаться от указанной на упаковках этих лекарств без рецепта. Согласно рекомендациям руководства, при назначении ацетаминофена или НПВП стоматологом или другим медицинским работником, риск вреда для детей от любого из этих препаратов низок.

Поддержка от ведущих специалистов

Пол Мур профессор Университета Питсбурга стоматологической медицинской школы, заметил, что рекомендации соответствуют ранее данной рекомендации агентства по пищевым продуктам и лекарствам США (FDA), которая в 2017 году запретила применение кодеина и трамадола детям до 12 лет.

Безопасные методы облегчения боли

В наши дни назначение опиоидов детям стало значительно реже, и данное руководство позволяет и стоматологам, и родителям опираться на доказательства при выборе наиболее подходящего способа облегчения зубной боли.

Родители и опекуны могут быть уверены, что такие широко распространенные и не имеющие потенциала для злоупотребления лекарства, как ацетаминофен или ибупрофен, являются безопасными и эффективными для помощи детям в облегчении кратковременной зубной боли.

Сотрудничество в разработке руководства

В 2020 году FDA выделило Университету Питсбурга и ADASRI грант на сумму 1,5 миллиона долларов на разработку клинического руководства по управлению острыми болями в стоматологии у детей, подростков и взрослых.

Группа исследователей и методологов из ADASRI, Стоматологической медицинской школы Университета Питсбурга, Центра интегративной глобальной устной медицины Стоматологической медицинской школы Университета Пенсильвании, Университета Макмастера и Арт оф Демокраси сотрудничали в разработке данного руководства.

"Это руководство по назначению лекарств является важным шагом в поддержке адекватного лечения острой зубной боли у детей с использованием ацетаминофена и НПВП", — сказала Патриция Каваццони директор Центра по оценке лекарств FDA.

 "Эти рекомендации не только позволят лучше облегчать такую боль, но и помогут предотвратить излишнее назначение лекарств с потенциалом для злоупотребления, включая опиоиды."

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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