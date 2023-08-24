В Центре Мешалкина спасли мужчину, удалив из его сердца 30-сантиметровый тромб

Гигантский тромб в сердце пострадавшего был настолько огромным, что представлял неминуемую угрозу его жизни, сообщает doctorpiter.ru.
Медицинский персонал вынужден был полностью блокировать кровоток, чтобы предотвратить неотложную опасность. На прилагаемой фотографии можно увидеть этот колоссальный тромб.
В клинику имени Мешалкина поступил мужчина в возрасте 46 лет, который столкнулся с внезапной и сильной одышкой, сопровождающейся слабостью.
Медицинские специалисты провели полное обследование, используя ультразвуковую и компьютерную томографию (КТ), результатом которого стало обнаружение массивного тромба прямо в его сердце, длиной 30 см. Этот сгусток в любой момент мог полностью перекрыть кровеносный поток, представляя серьезную опасность.
Более того, часть огромного тромба уже оторвалась и проникла через правое предсердие, затем попала в легочную систему, вызвав эмболии в легочных артериях. Выяснилось, что тромб образовался в крупных венах нижних конечностей, после чего мигрировал в сердце. Ультразвуковое исследование подтвердило наличие тромбоза в венах левой ноги.
На медицинском совете было принято экстренное решение: пациенту необходимо провести одновременные операции на сердце и легочной артерии.
Обычно такие случаи требуют разных хирургических подходов и анестезиологической поддержки. При острой тромбоэмболии легочной артерии обычно применяют эндоваскулярные методы для растворения тромба, однако из-за громадных размеров тромба в сердце такой способ оказался недостаточно эффективным.
Группа сердечно-сосудистых хирургов во главе с Дмитрием Хваном приступила к открытой операции, в ходе которой был удален тромб из области сердца.
Также в процессе спасения пациента включилась выдающаяся хирургическая команда в России, специализирующаяся на устранении хронической тромбоэмболии легочной артерии.
Сердечно-сосудистый хирург Александр Едемский провел операцию по удалению участка тромба из легочной артерии.
Для того чтобы осуществить операции и на сердце, и на легочной артерии, был использован стандартный протокол охлаждения организма пациента методом гипотермии.
Кровоток в легких был временно остановлен на несколько минут для обеспечения визуализации всех ветвей легочной артерии и удаления тромбов.
После удаления всех эмболов и восстановления целостности сердечно-сосудистой системы начался этап постепенного прогревания организма пациента. Операция была успешно проведена, и мужчина готовится к выписке.
Дмитрий Хван, сердечно-сосудистый хирург и кандидат медицинских наук, поделился:
"Такие крупные тромбы в сердце встречаются крайне редко. Обычно они не превышают 20 см. В большинстве случаев сгустки крови формируются в крупных венах нижних конечностей из-за заболеваний, нарушающих нормальную циркуляцию крови, либо после травм или операций.
Среди факторов риска также выделяются пожилой возраст, длительная неподвижность, ожирение, употребление контрацептивов, наличие злокачественных опухолей и наследственные заболевания. В данном случае пациент имел проблемы с лишним весом, страдал варикозной болезнью вен нижних конечностей и имел наследственную предрасположенность к повышенной свертываемости крови."
Эта победа стала первой за последние 5 лет для команды хирургов отделения аорты и коронарных артерий в клинике имени Мешалкина.
Глобально в медицинской практике попытки спасения пациентов с массивной тромбоэмболией или тромбозом сердца, даже в случае экстренной хирургической интервенции, завершаются неудачно в 30% случаев. Без своевременного хирургического вмешательства смертность достигает 100%.
Массовая легочная эмболия удается диагностировать при жизни только у 40-70% пациентов.
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