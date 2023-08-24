В Центре Мешалкина спасли мужчину, удалив из его сердца 30-сантиметровый тромб

4:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гигантский тромб в сердце пострадавшего был настолько огромным, что представлял неминуемую угрозу его жизни, сообщает doctorpiter.ru.

Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

Медицинский персонал вынужден был полностью блокировать кровоток, чтобы предотвратить неотложную опасность. На прилагаемой фотографии можно увидеть этот колоссальный тромб.

В клинику имени Мешалкина поступил мужчина в возрасте 46 лет, который столкнулся с внезапной и сильной одышкой, сопровождающейся слабостью.

Медицинские специалисты провели полное обследование, используя ультразвуковую и компьютерную томографию (КТ), результатом которого стало обнаружение массивного тромба прямо в его сердце, длиной 30 см. Этот сгусток в любой момент мог полностью перекрыть кровеносный поток, представляя серьезную опасность.

Более того, часть огромного тромба уже оторвалась и проникла через правое предсердие, затем попала в легочную систему, вызвав эмболии в легочных артериях. Выяснилось, что тромб образовался в крупных венах нижних конечностей, после чего мигрировал в сердце. Ультразвуковое исследование подтвердило наличие тромбоза в венах левой ноги.

На медицинском совете было принято экстренное решение: пациенту необходимо провести одновременные операции на сердце и легочной артерии.

Обычно такие случаи требуют разных хирургических подходов и анестезиологической поддержки. При острой тромбоэмболии легочной артерии обычно применяют эндоваскулярные методы для растворения тромба, однако из-за громадных размеров тромба в сердце такой способ оказался недостаточно эффективным.

Группа сердечно-сосудистых хирургов во главе с Дмитрием Хваном приступила к открытой операции, в ходе которой был удален тромб из области сердца.

Также в процессе спасения пациента включилась выдающаяся хирургическая команда в России, специализирующаяся на устранении хронической тромбоэмболии легочной артерии.

Сердечно-сосудистый хирург Александр Едемский провел операцию по удалению участка тромба из легочной артерии.

Для того чтобы осуществить операции и на сердце, и на легочной артерии, был использован стандартный протокол охлаждения организма пациента методом гипотермии.

Кровоток в легких был временно остановлен на несколько минут для обеспечения визуализации всех ветвей легочной артерии и удаления тромбов.

После удаления всех эмболов и восстановления целостности сердечно-сосудистой системы начался этап постепенного прогревания организма пациента. Операция была успешно проведена, и мужчина готовится к выписке.

Дмитрий Хван, сердечно-сосудистый хирург и кандидат медицинских наук, поделился:

"Такие крупные тромбы в сердце встречаются крайне редко. Обычно они не превышают 20 см. В большинстве случаев сгустки крови формируются в крупных венах нижних конечностей из-за заболеваний, нарушающих нормальную циркуляцию крови, либо после травм или операций. Среди факторов риска также выделяются пожилой возраст, длительная неподвижность, ожирение, употребление контрацептивов, наличие злокачественных опухолей и наследственные заболевания. В данном случае пациент имел проблемы с лишним весом, страдал варикозной болезнью вен нижних конечностей и имел наследственную предрасположенность к повышенной свертываемости крови."

Эта победа стала первой за последние 5 лет для команды хирургов отделения аорты и коронарных артерий в клинике имени Мешалкина.

Глобально в медицинской практике попытки спасения пациентов с массивной тромбоэмболией или тромбозом сердца, даже в случае экстренной хирургической интервенции, завершаются неудачно в 30% случаев. Без своевременного хирургического вмешательства смертность достигает 100%.

Массовая легочная эмболия удается диагностировать при жизни только у 40-70% пациентов.

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