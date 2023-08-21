Университет Миннесоты рассказали, как образуется сероводород в кишечнике

2:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сероводород — источник неприятного запаха, напоминающего запах гнилых яиц, и один из факторов, способствующих развитию рака прямой кишки.

Фото: "Liquid hydrogen sulfide" by ChemicalForce is licensed under CC BY-SA 4.0.

Исследования показывают, что пищевой рацион играет важную роль в уровне образования сероводорода в кишечнике. Растительная диета оказывает положительное воздействие на этот процесс, снижая образование избыточного и токсичного газа в организме.

Рассмотрим подробнее, как правильное питание может способствовать здоровью кишечника и уменьшению образования сероводорода.

Роль рациона в образовании сероводорода

Исследования, проведенные учеными Медицинской школы Университета Миннесоты в США, выявили важную взаимосвязь между пищевым рационом и производством сероводорода в организме.

Оказалось, что наша диета существенно влияет на количество сероводорода, производимого в кишечнике.

Роль растительной диеты

Исследования показали, что растительная диета способствует снижению образования сероводорода в организме. Ученые отмечают, что потребление большего количества растительных продуктов связано с уменьшением производства этого неприятного газа.

Растительная диета обогащена клетчаткой, которая играет важную роль в регулировании работы кишечника и обмене веществ.

Эффекты рациона на микробиому

Специалисты изучили воздействие пищевого рациона на состав микробиома толстой кишки. Оказалось, что объем сероводорода, выделяемого кишечной микрофлорой и связанный с метеоризмом, зависит от типа потребляемой пищи.

Употребление большего количества мяса связано с увеличением производства сероводорода. Тем не менее, ученые также обнаружили, что разные типы микробиома реагируют по-разному на различные диетические добавки.

Выводы исследования

Основные выводы исследования следующие:

Предварительные результаты указывают на существование разных типов микробиома, которые влияют на производство сероводорода в ответ на диету.

Растительная диета способствует снижению уровня сероводорода в организме по сравнению с животными продуктами. Это объясняется более высоким содержанием клетчатки в растительной пище.

У некоторых людей растительная диета может не оказывать такого сильного воздействия на производство сероводорода, как ожидалось.

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