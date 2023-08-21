Университет Миннесоты рассказали, как образуется сероводород в кишечнике

Сероводород — источник неприятного запаха, напоминающего запах гнилых яиц, и один из факторов, способствующих развитию рака прямой кишки.
Исследования показывают, что пищевой рацион играет важную роль в уровне образования сероводорода в кишечнике. Растительная диета оказывает положительное воздействие на этот процесс, снижая образование избыточного и токсичного газа в организме.
Рассмотрим подробнее, как правильное питание может способствовать здоровью кишечника и уменьшению образования сероводорода.
Исследования, проведенные учеными Медицинской школы Университета Миннесоты в США, выявили важную взаимосвязь между пищевым рационом и производством сероводорода в организме.
Оказалось, что наша диета существенно влияет на количество сероводорода, производимого в кишечнике.
Исследования показали, что растительная диета способствует снижению образования сероводорода в организме. Ученые отмечают, что потребление большего количества растительных продуктов связано с уменьшением производства этого неприятного газа.
Растительная диета обогащена клетчаткой, которая играет важную роль в регулировании работы кишечника и обмене веществ.
Специалисты изучили воздействие пищевого рациона на состав микробиома толстой кишки. Оказалось, что объем сероводорода, выделяемого кишечной микрофлорой и связанный с метеоризмом, зависит от типа потребляемой пищи.
Употребление большего количества мяса связано с увеличением производства сероводорода. Тем не менее, ученые также обнаружили, что разные типы микробиома реагируют по-разному на различные диетические добавки.
Основные выводы исследования следующие:
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