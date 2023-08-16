Экономная диета 5:2: преимущества, правила и желанные результаты

2:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Снижение веса и избавление от жира в области талии — реальные цели, достижимые путем сокращения потребления определённых групп продуктов.

Фото: cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing. com/pmn/E3BJ5U5R4NH4TDELUU4MF2HJDM.jpg

Майкл Мосли, признанный врач, писатель и создатель программ Fast 800 и диеты 5:2, делится своими находками в своей статье.

Балансированное питание: ключевой фактор

Сбалансированное и разнообразное питание — залог здоровья. Оно включает в себя белки, жиры и углеводы. Однако эксперт советует сократить потребление сладких и крахмалистых продуктов, чтобы достичь желаемой формы быстрее. Эти рекомендации особенно актуальны в рамках диеты 5:2.

Диета 5:2: как это работает

По плану Мосли, люди могут питаться обычно в течение пяти дней, но при этом не превышать 2000 калорий для женщин и 2500 калорий для мужчин. На протяжении двух оставшихся дней недели следует ограничить себя лишь 25 процентами этой суммы.

Средиземноморская диета: путь к успеху

Не менее важно, что вы едите, чем сколько. Следование средиземноморской диете, включающей рыбу, бобы и овощи, имеет ключевое значение. Этот подход позволяет сбросить вес эффективно и долгосрочно, как подчеркивает диетолог.

Забота о микробиоме: важный аспект

Поддержание здоровья микробиома — миллиардов микроорганизмов в нашем кишечнике — играет важную роль. Эксперт советует уменьшить потребление сахара, сладких угощений и напитков. Это включает в себя газированные напитки, фруктовые коктейли и сладкие йогурты.

Путь к желаемому весу: избегание крахмалистых углеводов

Сокращение потребления "крахмалистых углеводов", таких как белый хлеб, макароны и картофель, способствует сжиганию жира. Хотя полное исключение из рациона не обязательно, сокращение потребления их в пользу более здоровых альтернатив является оптимальным решением.

Цельнозерновая паста, гречневая крупа и цельная рожь - отличный выбор.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Диета 5/2 или разновидность интервального голодания / Как я похудела на 94 кг и укрепила здоровье