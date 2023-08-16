Снижение веса и избавление от жира в области талии — реальные цели, достижимые путем сокращения потребления определённых групп продуктов.
Майкл Мосли, признанный врач, писатель и создатель программ Fast 800 и диеты 5:2, делится своими находками в своей статье.
Сбалансированное и разнообразное питание — залог здоровья. Оно включает в себя белки, жиры и углеводы. Однако эксперт советует сократить потребление сладких и крахмалистых продуктов, чтобы достичь желаемой формы быстрее. Эти рекомендации особенно актуальны в рамках диеты 5:2.
По плану Мосли, люди могут питаться обычно в течение пяти дней, но при этом не превышать 2000 калорий для женщин и 2500 калорий для мужчин. На протяжении двух оставшихся дней недели следует ограничить себя лишь 25 процентами этой суммы.
Не менее важно, что вы едите, чем сколько. Следование средиземноморской диете, включающей рыбу, бобы и овощи, имеет ключевое значение. Этот подход позволяет сбросить вес эффективно и долгосрочно, как подчеркивает диетолог.
Поддержание здоровья микробиома — миллиардов микроорганизмов в нашем кишечнике — играет важную роль. Эксперт советует уменьшить потребление сахара, сладких угощений и напитков. Это включает в себя газированные напитки, фруктовые коктейли и сладкие йогурты.
Сокращение потребления "крахмалистых углеводов", таких как белый хлеб, макароны и картофель, способствует сжиганию жира. Хотя полное исключение из рациона не обязательно, сокращение потребления их в пользу более здоровых альтернатив является оптимальным решением.
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