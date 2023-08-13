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Высокое потребление кофе снижает риск рака эндометрия: Новое исследование

Здоровье

Исследование, опубликованное в Journal of Obstetrics and Gynecology Research, подтверждает, что частое употребление кофе связано с снижением риска развития рака, начинающегося в теле матки, также известного как рак эндометрия.

Высокое потребление кофе снижает риск рака эндометрия: Новое исследование
Фото: corp.wtcmoscow. ru

Интересно, что кофе с кофеином предоставляет более надежную защиту, чем его безкофеиновый аналог.

Важность анализа: Новые открытия о связи кофе и рака эндометрия

Анализ, охватывающий 24 исследования потребления кофе, был проведен с участием 699 234 женщин, среди которых было выявлено 9 833 новых случаев рака эндометрия.

У тех женщин, которые употребляли наибольшее количество кофе, риск развития рака эндометрия был на 29% ниже по сравнению с женщинами, потребляющими меньшее количество кофе. Эти результаты подтверждают связь между кофе и снижением риска развития рака эндометрия.

Механизмы защиты: Как кофе борется с раком эндометрия

Исследователи выявили несколько потенциальных механизмов, объясняющих противораковые свойства кофе. Кофе способствует снижению уровня воспаления в организме, что может играть важную роль в предотвращении развития рака.

Кроме того, кофеин, содержащийся в кофе, может блокировать рост аномальных клеток и способствовать их гибели. Эти факторы совместно способствуют снижению риска рака эндометрия.

Перспективы будущего: Необходимость дополнительных исследований

Исследование, несомненно, демонстрирует потенциальные преимущества кофе в снижении риска рака эндометрия, однако авторы подчеркивают необходимость проведения дополнительных исследований с более крупными выборками для более полного понимания этой связи.

Углубленное изучение влияния различных видов кофе, их концентраций и способов приготовления также может пролить свет на механизмы, стоящие за этой защитной связью.

Защитите себя с чашкой кофе

Подводя итоги, употребление кофе, особенно с кофеином, связано с значительным снижением риска развития рака эндометрия у женщин.

Эти результаты дают дополнительный повод наслаждаться ароматом и вкусом этого напитка, заботясь о своем здоровье. Впрочем, чтобы полностью раскрыть перед нами все тайны кофе и его связи с раком эндометрия, требуется еще много исследований и анализов.

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ПИТЬ КОФЕ - ПОЛЕЗНО? | Новые данные в гастроэнтерологии
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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