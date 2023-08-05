Диетолог Пономарёва: овсянка на завтрак снижает уровень холестерина

0:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Василиса Пономарёва назвала простое блюдо на завтрак, которое поможет снизить холестерин, пишет "МедикФорум".

Фото: pixabay.com

По мнению эксперта, высокий уровень холестерина может быть связан с токсичностью печени, так как это вещество выводится именно через печень.

Поэтому эксперт особенно рекомендует овёс, помогающий снижать липопротеины низкой плотности из-за содержания в нём бета-глюкана.

Врач рекомендует есть на завтрак овсянку. При этом чем менее обработан овёс, тем больше в нем содержится бета-глюканов, заключила специалист.

Ранее врач-кардиолог назвал семь продуктов для снижения "плохого" холестерина.

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Как правильно готовить овсянку для снижения холестерина