Врач-диетолог Василиса Пономарёва назвала простое блюдо на завтрак, которое поможет снизить холестерин, пишет "МедикФорум".
По мнению эксперта, высокий уровень холестерина может быть связан с токсичностью печени, так как это вещество выводится именно через печень.
Поэтому эксперт особенно рекомендует овёс, помогающий снижать липопротеины низкой плотности из-за содержания в нём бета-глюкана.
Врач рекомендует есть на завтрак овсянку. При этом чем менее обработан овёс, тем больше в нем содержится бета-глюканов, заключила специалист.
Ранее врач-кардиолог назвал семь продуктов для снижения "плохого" холестерина.
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