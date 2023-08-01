Гастроэнтеролог определила лучшие продукты для здоровья печени

2:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова рассказывает о шести продуктах, способных поддерживать и стимулировать стабильную работу печени вне зависимости от возраста.

Фото: pixabay.com

Важно помнить, что в любом возрасте человек может столкнуться с жировым гепатозом печени, но этому заболеванию отлично противостоит метиониновая кислота. Она способствует нормализации обмена жиров в организме, сообщает портал "Вечерняя Москва".

Овсяная каша — ценный источник аминокислоты метионина, оказывающей благотворное влияние на обмен жиров в печени. Важно помнить, что овсяное печенье тоже способно оберегать этот жизненно важный орган от различных заболеваний, но лучше готовить его дома, чтобы избежать вредных добавок.

В качестве альтернативы овсяной каше можно употреблять гранолу, которая более питательна по сравнению с классическим завтраком. Батончики-мюсли также будут отличным выбором для заботы о печени и здоровье организма в целом.

При выборе творога следует обращать внимание на его состав: желательно выбирать продукт с содержанием жира от двух до семи процентов. Если вам хочется приготовить сырники, то выбирайте творог с содержанием жира от нуля до двух процентов — он подойдет для этого блюда еще лучше.

Отвар шиповника обладает витаминизирующим и холеретическим действием, что позволяет оберегать работу печени и желчного пузыря. Рекомендуется употреблять этот напиток регулярно, чтобы поддерживать здоровье печени на высоком уровне.

Для обогащения рациона полезными продуктами для печени рекомендуется включать их в ежедневное питание. Можно готовить овсяную кашу с добавлением свежих фруктов и орехов, экспериментировать с домашними рецептами овсяного печенья, совмещать гранолу с йогуртом или молоком. Творог можно употреблять как самостоятельное блюдо или добавлять его в салаты и выпечку. Для полноценного витаминного заряда и защиты печени не забывайте пить отвар шиповника в течение дня.

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