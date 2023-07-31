МК: сгубивший мужа Натали синдром оказался с трудом излечимым

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Муж певицы Натали Александр Рудин на протяжении двух лет страдал от постковидной депрессии, которая, как сообщают СМИ, и стала причиной его смерти. Рекордно длительное исследование по наблюдению за больными постковидом провели в Испании. Итог оказался неутешительным — выздоровело всего 7,6 процентов больных.

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Кардиолог, профессор Первого московского государственного медицинского университета рассказал "МК", что постковид (ПКС) — очень сложный и неоднозначный диагноз. Чётких методов диагностики и набора симптомов этого состояния нет. Несколько разных врачей у одного и того же пациента могут диагностировать и ПКС, и другие патологии, и обострение его хронических заболеваний.

"Постковид существенно портит качество жизни, но не знаю, есть ли смысл его пугаться: надо следить за развитием событий. Что нас ждёт впереди, мы не можем предсказать, но, скорее всего, пандемия именно этого коронавируса закончилась, а делать дальнейшие выводы сложно", — заключил эксперт.

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Причина смерти мужа певицы Натали